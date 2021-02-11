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مرأة

مفاجأة سارة.. علاج جديد سريع المفعول ضد فيروس كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:08 م
علاج جديد سريع المفعول
علاج جديد سريع المفعول ضد فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
حاول الباحثون إعادة استخدام الأدوية الموجودة المستخدمة في علاج أمراض مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية والالتهابات الأخرى لعلاج فيروس كورونا، حيث وجد الباحثون الآن عقارًا تجريبيًا يمكنه تسريع تعافي COVID-19.

وجدت دراسة جديدة أن المرضى الذين عولجوا بأدوية تجريبية لالتهاب الكبد، كانوا قادرين على التخلص من الفيروس بشكل أسرع، تم إعطاء مرضى فيروس كورونا الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة peginterferon-lambda - وهو شكل من صنع الإنسان من البروتين الطبيعي الذي يساعد في السيطرة على أمراض الجهاز التنفسي، عن طريق استدعاء خلايا الجهاز المناعي إلى موقع الإصابة. 

وجد الباحثون أن المرضى الذين تلقوا حقنة واحدة من الدواء كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف لأحمال فيروسية غير قابلة للاكتشاف في غضون سبعة أيام مقارنة بالمجموعة التي عولجت بدواء وهمي. 

يقول الفريق من مركز تورنتو لأمراض الكبد، شبكة الصحة الجامعية، وفقا لموقع "timesnownews"، إن النتائج تقدم دليلًا على أن الدواء يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس في المجتمع أثناء طرح اللقاح.


قال الدكتور جوردان فيلد، أخصائي الكبد في مركز تورنتو: "هذا العلاج له إمكانات علاجية كبيرة، خاصة في هذه اللحظة حيث نرى أنواعًا عدوانية من الفيروس تنتشر في جميع أنحاء العالم وهي أقل حساسية لكل من اللقاحات والعلاج بالأجسام المضادة". 


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