ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمتعافي كورونا .. 7 أسرار وراء زيادة ارتفاع الإصابة بمرض السكر

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:07 م
7 أسرار وراء زيادة
7 أسرار وراء زيادة ارتفاع الإصابة بمرض السكر
Advertisements
حياة عبد العزيز
أثارت عدد من الدراسات العلمية الجدل بعد أن زعمت أن ارتفاع نسب متعافي كورونا من الإصابة بالسكر.

وعلق الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يحتل بحلول عام 2030 المرتبة السابعة في الترتيب بين أسباب الوفاة الرئيسية٠

وأوضح "بدران"، لـ "صدى البلد زيادة فرص حدوث مرض السكرى بعد كورونا

1-  يسبب فيروس كورونا تفاقم المشكلات الصحية الحالية الموجودة قبل العدوى مثل مقدمات السكري، مما يسبب مرض السكري من النوع الثاني.

2- قد يكون بعض المتعافين من الكورونا مصابين فعلًا بمرض السكري ولم يكونوا على دراية، وتم تشخيصه مؤخرًا.

3- قد يكون المصابون بالكورونا تناولوا جرعات عالية من بعض الأدوية التي سببت مرض السكرى كأثر جانبى.

 
4- إصابة الفرد بتوتر شديد نتيجة العدوى بالكورونا، والتوتر يسبب اندلاع كيمياء خاصة تزيد من فرص حدوث مرض السكرى، حيث أن التوتر المستمر يسبب تدمير خلايا إنتاج الإنسولين، وأن هذا التأثير يبدو مبكرا فى الأعمار الصغيرة، خاصة عند وجود استعداد وراثي لمرض السكرى.

5- عاصفة السيتوكينات، تصيب المرضى بحالات كوفيد 19 الشديدة والحرجة، وهى ربما تدمر بعض الأنسجة وبعض الأعضاء، مثل البنكرياس، والخلايا المصنعة لهرمون الإنسولين.

6- ربما  يحدث النوع الثاني من مرض السكر بسبب نقص مضادات الأكسدة، ونقص كفاءة الخلايا المصنعة للإنسولين، ونقص مضادات الأكسدة يسقط حماية المواد المضادة للأكسدة للخلايا فتصاب بالتلف الناجم عن الشوارد الحرة،  كلما زادت الشوارد الحرة زادت مستويات السكر في الدم.

7-المستقبلات الخاصة باستقبال فيروس الكورونا موجودة على خلايا البنكرياس، ولقد لوحظ زيادة تقارب ارتباط  فيروس الكورونا بالخلايا فى مرضى السكرى، و سهولة دخول فيروس كورونا الخلايا، و قلة قدرة الخلايا على تصفية الفيروس، دخول فيروس كورونا خلايا البنكرياس قد يقلل من كفاءتها أو يدمرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير مناعة: مصابو كورونا بوحدات العناية المركزة مهددون بعدوى البكتريا والفطريات

نوع مهمل من الخضراوات يحافظ على مستوى السكر في الدم

تناول 3 وجبات مؤشر للإصابة بمرض السكري

11 فائدة غير متوقعة عند تناول شاي الكركم

علامات تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم

د. إنجي إبراهيم تكتب: مرضى السكر وكورونا

ترشيحاتنا

هل تصح صلاة قيام الليل قبل صلاة الفجر بدقائق؟

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز إيفيهات علاء ولي الدين

هبوط أسعار الذهب وتعافي الدولار| تفاصيل

عشان تبطل رغي مع الجيران.. ربة منزل تعذب طفلة زوجها حتى الموت في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمتعافي كورونا .. 7 أسرار وراء زيادة ارتفاع الإصابة بمرض السكر

أغربها الفلفل الحار في الماء.. 5 مشروبات تقضي على الصداع في دقائق

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن