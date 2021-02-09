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مرأة

بعيدا عن الحلويات.. نصائح تحميك من الإصابة بمرض السكر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتقد الكثيرون أن مرض السكري هو نتيجة الإفراط في تناول السكر، لكن على المرء أن يفهم أنه "مرض نمط حياة" ناجم عن اتباع "أسلوب حياة غير صحي"،  وذلك وفقا لما صرح به خبير التغذية مونمون غاروال على صفحته بالإنستجرام أن هناك بعض التعديلات بنمط حياة المرء تساعد في إدارة السكر بالجسم.

 حيث إن مرض السكري لا ينتج عن تناول الحلويات أو استهلاك السكر. إنه "مرض نمط الحياة"، أي نتيجة لاتباع أسلوب حياة غير صحي، لذلك يجب اللجوء الى تغييرات مناسبة في نمط صحي يركز على تناول الطعام بشكل صحيح ، وممارسة الرياضة بانتظام وتنظيم مواعيد النوم.


 كما أن الكربوهيدرات ضرورية لمرضى السكر ويجب الابتعاد عن الأصناف المصنعة / المكررة مثل البسكويت والبسكويت والمافن وما إلى ذلك.

تؤدي إضافة الدهون إلى الوجبة إلى خفض مؤشر نسبة السكر في الدم  كلما زادت الدهون، كلما كانت السكريات ("الكربوهيدرات") أبطأ، وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. أضف السمن والمكسرات والبذور إلى وجباتك.

 كما نصحت جمعية السكري الأميركية لأداء 150 دقيقة من التمارين خلال اسبوع، يعد دمج تدريب القوة في نظام التمرين أمرًا بالغ الأهمية لزيادة حساسية الأنسولين.

 تعمل تمارين القوة المنظمة والمتقدمة على تحسين كيفية استخدام الجسم للأنسولين وتسمح للجلوكوز بالانتقال إلى الجسم بشكل أفضل.

كما أن قلة النوم أو النوم في ساعات غير منتظمة تؤدي إلى حدوث خلل في "ساعة الجسم" وبالتالي يؤثر على العمليات البيولوجية والطبيعية مثل إفراز الأنسولين "المبرمج" في نظام الإنسان. تأكد من الحصول على نوم جيد ومريح يوميًا. بنفس القدر من الأهمية ، تأكد من الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت حتى يكون الجسم متزامنًا تمامًا مع ساعة الجسم.


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