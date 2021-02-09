بعيدا عن الحلويات.. نصائح تحميك من الإصابة بمرض السكر

كما أن الكربوهيدرات ضرورية ل مرضى السكر ويجب الابتعاد عن الأصناف المصنعة / المكررة مثل البسكويت والبسكويت والمافن وما إلى ذلك.





تؤدي إضافة الدهون إلى الوجبة إلى خفض مؤشر نسبة السكر في الدم كلما زادت الدهون، كلما كانت السكريات ("الكربوهيدرات") أبطأ، وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. أضف السمن والمكسرات والبذور إلى وجباتك.





كما نصحت جمعية السكري الأميركية لأداء 150 دقيقة من التمارين خلال اسبوع، يعد دمج تدريب القوة في نظام التمرين أمرًا بالغ الأهمية لزيادة حساسية الأنسولين.





تعمل تمارين القوة المنظمة والمتقدمة على تحسين كيفية استخدام الجسم للأنسولين وتسمح للجلوكوز بالانتقال إلى الجسم بشكل أفضل.





كما أن قلة النوم أو النوم في ساعات غير منتظمة تؤدي إلى حدوث خلل في "ساعة الجسم" وبالتالي يؤثر على العمليات البيولوجية والطبيعية مثل إفراز الأنسولين "المبرمج" في نظام الإنسان. تأكد من الحصول على نوم جيد ومريح يوميًا. بنفس القدر من الأهمية ، تأكد من الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت حتى يكون الجسم متزامنًا تمامًا مع ساعة الجسم.



