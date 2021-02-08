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6 نصائح طبية لخفض مستوى السكر فى الدم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت تبحثين عن نصائح طبية لخفض مستوى السكر فى الدم فيجب أولا معرفة أسباب ارتفاعه الذى يحدث عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو يستخدمه بشكل فعال ، وهو هرمون ينظم جلوكوز الدم ويساعده على دخول خلاياك للحصول على الطاقة.

يرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم بمرض السكري فيما نصائح طبية لخفض مستوى السكر فى الدم بشكل طبيعي إليك أبرزها يقدمها هيلث لاين:
1. ممارسة الرياضة بانتظام

تعد ممارسة الرياضة من أبرز  نصائح الطبية لخفض مستوى السكر فى الدم ويمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة في الوصول إلى وزن معتدل والحفاظ عليه وزيادة حساسية الأنسولين.

إذا كنت تعاني من مشاكل في إدارة نسبة السكر في الدم ، يجب عليك فحص مستويات السكر بشكل روتيني. سيساعدك ذلك على الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع المفاجىء.

تشمل التمارين المفيدة رفع الأثقال والمشي السريع والجري وركوب الدراجات والرقص والمشي لمسافات طويلة والسباحة وغير ذلك.

2.  تناول الكربوهيدرات

يقوم جسمك بتقسيم الكربوهيدرات إلى سكريات (معظمها جلوكوز) ، ثم يساعد الأنسولين جسمك على استخدام السكر وتخزينه للحصول على الطاقة.

عندما تأكل الكثير من الكربوهيدرات أو تعاني من مشاكل في وظيفة الأنسولين ، تفشل هذه العملية ، ويمكن أن ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم.

ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حيال ذلك.

تظهر العديد من الدراسات أيضًا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم  على المدى الطويل. 
3. زيادة تناول الألياف

تعمل الألياف على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر. لهذه الأسباب ، فإنه يعزز ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم.

علاوة على ذلك ، قد يلعب نوع الألياف التي تتناولها دورًا فى خفض مستوى السكر فى الدم بشكل طبيعي

هناك نوعان من الألياف:

    لا يتحلل في الماء
    قابل للذوبان

في حين أن كلاهما مهم ، فقد ثبت صراحة أن الألياف القابلة للذوبان تعمل على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع 1 بشكل أفضل عن طريق تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل انخفاض السكر في الدم

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي:

    خضروات
    الفاكهة
    البقوليات
    كل الحبوب

4. اشرب الماء وحافظ على رطوبتك

قد يساعدك شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن حدود صحية بالإضافة إلى منع الجفاف ، فهو يساعد الكلى على التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.

أظهرت إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة أن أولئك الذين شربوا المزيد من الماء لديهم مخاطر أقل لتطوير مستويات السكر في الدم المرتفعة

يساعد شرب الماء بانتظام على إعادة ترطيب الدم ، وخفض مستويات السكر في الدم ، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري

ضع في اعتبارك أن الماء والمشروبات الأخرى التي لا تحتوي على سعرات حرارية هي الأفضل. ترفع المشروبات المحلاة بالسكر نسبة السكر في الدم ، وتزيد من زيادة الوزن ، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

5.  تحكم في مستويات التوتر

يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم وأظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل قللت بشكل كبير من التوتر وخفضت مستويات السكر في الدم

6. تناول بذور الحلبة

فى النهاية تعد من أبرز النصائح الطبية لخفض مستوى السكر فى الدم بشكل طبيعي تناول بذور الحلبة فتعد بذور الحلبة مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم وأظهرت العديد من الدراسات أن الحلبة يمكن أن تخفض بشكل فعال نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري. كما أنه يساعد في تقليل نسبة الجلوكوز أثناء الصيام وتحسين تحمل الجلوكوز.  
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