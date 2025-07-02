«سلامتك تهمنا».. النقل تُناشد المواطنين: لا تقتحموا المزلقانات .. الأرواح في خطر

ناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات عبور مزلقانات السكك الحديدية، محذّرة من أن اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح وتعطيل حركة القطارات.

وتأتي هذه المناشدة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى توعية الركاب والمواطنين بمخاطر السلوكيات السلبية أثناء استخدام مرفق السكك الحديدية، حرصًا على سلامتهم وسلامة ممتلكات الدولة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون معها في نشر الوعي، والحرص على العبور الآمن من المزلقانات، بعد التأكد من فتحها ومرور القطار، مؤكدة أن تجاهل التعليمات يعرض الأرواح للخطر ويُعطل حركة هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.