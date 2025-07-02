ناد سعودي يرغب في ضم إمام عاشور بعد تألقه مع الأهلي |تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، حقيقة العروض السعودية لضم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

وقال مهيب في تصريحات تلفزيونية: “ اتحاد جدة قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع إمام عاشور، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تألقه خلال الفترة الماضية”.

وأصاف: “وكان قد وصل عرضًا خليجيًا من قبل للنادي الأهلي، من أجل ضم إمام عاشور، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، قبل كأس العالم للأندية 2025”.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، نجم وسط الفريق، عقب الجراحة التي خضع لها في الترقوة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الطبيب خلال تصريحات تلفزيونية أن حالة اللاعب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح أن عاشور خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الـ48 ساعة الماضية، وتبيّن أن حالته مستقرة وتسمح ببدء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وتسعى الأجهزة الطبية بالأهلي لتجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا وفق برنامج تأهيلي مكثف، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.