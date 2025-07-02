محاولات لإبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي أمير هشام، عن محاولات لإبرام صفقة تبادلية بين ناديي الزمالك وبيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال ومحمد رضا بوبو وزلاكة، فيما رفض إدارة بيراميدز التفريط في ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين”.

وتابع: “من الوارد أن يتم إجراء صفقة تبادلية، ومن الممكن جدًا انتقال محمد صبحي حارس الزمالك إلى بيراميدز، في مقابل ضم زلاكة وأسامة جلال على أقصى تقدير”.

وأضاف: “الزمالك من الممكن ان يضم المهدي سليمان لتدعيم مركز حراسة المرمى في حالة انتقال صبحي لبيراميدز ضمن صفقة تبادلية”.