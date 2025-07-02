قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أمواج البحر المتوسط السبب في إغلاق الشواطئ؟.. الأرصاد تجيب |فيديو
البيت الأبيض: لن نرسل بعض الأسلحة التي تعهدنا بها لأوكرانيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك
لماذا نقرأ الفاتحة 17 مرة في الصلاة يوميا؟.. الشيخ الشعراوي يكشف السبب
«سلامتك تهمنا».. النقل تُناشد المواطنين: لا تقتحموا المزلقانات .. الأرواح في خطر
أحمد الشمراني يشيد بإنجاز «الهلال السعودي» التاريخي: «جنينا ثمار المشروع مبكرًا» |فيديو
قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟
وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر
ناد سعودي يرغب في ضم إمام عاشور بعد تألقه مع الأهلي |تفاصيل
أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. 3 عبادات عظيمة أوصى بها النبي
ناقد رياضي: الهلال فاجأ مانشستر سيتي.. وإنزاجي ترك بصمة سريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025، استقرت، عقب تراجعها ختام تعاملات أسم  بجميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 2 يوليو 2025، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

 


سعر الدولار بنك تنمية الصادرات   49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع 


سعر الدولار بنك التعمير والاسكان    49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع 


سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك القاهرة 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك البركة 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنوك 


سعر الدولار في المصرف العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في العقاري المصري العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع 
 


 

الدولار أسعار الدولار اليوم الاربعاء سعر الدولار أمام الجنيه البنك الاهلي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

ترشيحاتنا

الفنانة هلا السعيد

هلا السعيد تخطف الأنظار بإطلالة شبابية على ريد كاربت «أحمد وأحمد»

حسن الرداد

إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا.. حسن الرداد يهنئ السقا وفهمي بمناسبة عرض «أحمد وأحمد»

تامر فرج و زوجته

فيلم بجد.. مش تهريج وخلاص.. تامر فرج يهنئ صُنّاع «أحمد وأحمد»

بالصور

كوب بدون سكر ينقذ حياتك.. دراسة تكشف تأثير الشاي على القلب والدماغ

فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا
فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا
فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا

فنجان قهوة يوميًا قد يُطيل عمرك.. دراسة تكشف كيف يُحارب الكافيين الشيخوخة والأمراض المزمنة

كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟
كيف يعمل الكافيين على تجديد الخلايا؟

ثراء جبيل تعلن حملها: معجزتنا الصغيرة في الطريق | صور

ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل

تحذير عاجل في بريطانيا.. ارتفاع خطير في حالات التسمم الغذائي بسبب السالمونيلا والسلطات المعلبة

السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا
السالمونيلا.. خطر قد يكون مميتًا

فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

شيرين عبد الوهاب

طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد