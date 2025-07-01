النواب: بروتوكول "الألف يوم الذهبية" خطوة إستراتيجية لحماية صحة الأم والطفل وتنمية الأسرة المصرية

نواب البرلمان بروتوكول "الألف يوم الذهبية":

خطة صحية شاملة تضع الأسرة في قلب السياسات

تقليل الولادات القيصرية غير المبررة ينقذ الأمهات

المبادرة بداية حقيقية لإصلاح ثقافة الإنجاب

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توقيع بروتوكول "الألف يوم الذهبية" بين وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية يمثل تحولًا محوريًا في استراتيجية الدولة لحماية صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، ودعم الأسرة المصرية منذ اللحظة الأولى للحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني.

وشدد النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أن المبادرة تُجسد التزام الدولة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، مؤكدين أهمية التوسع في تطبيق نظام "الحضانة الصديقة للأم والطفل" ونقل الخبرات الحديثة إلى العاملين في القطاع الطبي، لا سيما القابلات وأطباء النساء والولادة.



وأشار النواب إلى أن البرلمان يدعم كل خطوات الإصلاح الصحي الجادة التي تضع صحة المصريين في قلب أولويات الدولة، موضحين أن التركيز على مرحلة ما قبل وأثناء وبعد الولادة من شأنه بناء جيل أقوى صحيا ونفسيا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والاقتصاد القومي على المدى الطويل.

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة «الألف يوم الذهبية» تمثل نقلة نوعية ضرورية في ملف صحة الأم والطفل، خصوصًا في ظل ما وصفته بـ«الطوفان غير المبرر» في عمليات الولادة القيصرية داخل مصر.

وأضافت عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحول عدد كبير من الولادات الطبيعية إلى قيصرية لأسباب غير طبية، أصبح خطرًا على صحة النساء وعبئًا على ميزانية الدولة والمواطن في آنٍ واحد. لذلك جاءت هذه المبادرة كاستجابة ذكية لأزمة حقيقية".

وأكدت أن خفض نسب الولادة القيصرية لن يتحقق بالوعظ أو التعليمات فقط، بل عبر خطط واقعية، تبدأ من التدريب العملي للأطباء والقابلات، وتستكمل بمنظومة ثلاثية المستوى للخدمة الطبية، تضمن تقديم الرعاية حسب حالة كل أم، من المتابعة حتى ما بعد الولادة.

وتابعت:"أخطر ما في القيصرية غير المبررة أنها لا تترك أثرًا ظاهريًا فوريًا، لكنها تؤدي لمضاعفات لاحقة على صحة الأم والجنين، وتكلف الدولة مليارات في خدمات رعاية مركزة ونقل دم ومتابعات طبية لاحقة".

وأشادت النائبة بتضمين المبادرة لنظام «الحضانة الصديقة للأم والطفل»، مشيرة إلى أنه لأول مرة تتبنى مصر هذا النموذج الذي يُعزز الترابط بين الأم ورضيعها، ويقلل من نسب العدوى داخل الحضانات، ويرفع معدلات الرضاعة الطبيعية.

وأوضحت عبد الحليم أن لجنة الصحة ستعقد اجتماعات مع وزارة الصحة لمتابعة تطبيق هذا البروتوكول، ومراقبة نسب الولادات القيصرية في المستشفيات العامة والخاصة، مطالبة بإدراج مستشفيات القطاع الخاص ضمن آليات الرقابة.

واختتمت: "لن نسمح باستمرار ولادات بلا داعٍ، هذه المبادرة هي بداية لإعادة الانضباط الطبي لملف الولادة في مصر، بما يحقق كرامة وصحة الأم وحق الطفل في بداية حياة آمنة".

ومن جانبها، قالت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تمثل تحركًا «جريئًا وضروريًا» من وزارة الصحة، بعد سنوات من تفاقم معدلات الولادة القيصرية التي خرجت عن النسب الآمنة عالميًا، وأصبحت في مصر قاعدة لا استثناء.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الولادة الطبيعية في مصر أصبحت تُعامل على أنها رفاهية أو خيار صعب، وهذا خطأ خطير، لأن القيصرية غير المبررة طبيًا تُعرّض الأمهات لمضاعفات صحية ممتدة، ولا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك".

وأكدت سالم أن خفض معدلات الولادة القيصرية لا يعني تقليل الرعاية الطبية، بل العكس تمامًا، لأن التدريب المكثف للقابلات وأطباء النساء، كما تنص المبادرة، هو ما يضمن ولادة طبيعية آمنة ويقلل من المخاطر على الأم والطفل.

وتابعت:

"لأول مرة نرى بروتوكولًا بهذه الشمولية، لا يكتفي برفع الوعي، بل يقدم حلولًا عملية تبدأ من التمكين المهني للكادر الطبي، وتصل إلى الحضانة الصديقة التي تُراعي مشاعر وسلامة الأم والرضيع معًا".

كما شددت النائبة على أن الحوافز المالية يجب أن تعكس الأفضلية للولادة الطبيعية وليس العكس، وقالت:

"لن ننجح في الحد من القيصرية ما دامت هناك مكافآت أعلى للولادة الجراحية. نحن بحاجة إلى مراجعة سياسات التعاقدات في التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة والعامة".

وأوضحت سالم أن لجنة الصحة ستطلب تقارير دورية من الوزارة حول مدى التزام المستشفيات العامة والخاصة ببنود البروتوكول، مشيرة إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الطبية في دعم هذا التوجه.

واختتمت: "الألف يوم الذهبية ليست مجرد اسم جذاب، بل هي فرصة حقيقية لإنقاذ حياة الأمهات وتحسين فرص الأطفال في بداية صحية، وهذا لا يتحقق إلا بتكاتف كل الأطراف: الدولة، والطبيب، والأسرة".

كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توقيع بروتوكول "الألف يوم الذهبية" بين وزارة الصحة والسكان والجهات الشريكة، يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية للأسرة المصرية، لا سيما في ما يخص الأم والطفل خلال أكثر الفترات حساسية وتأثيرًا على المدى الطويل.

وأكدت "الكسان" أن اهتمام الدولة بالمرحلة الممتدة من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، يعكس وعيًا صحيًا متقدمًا بضرورة دعم النشء من لحظة التكوين وليس فقط بعد الولادة، مشيرة إلى أن "ألف يوم يصنعون عمرًا.. لأن صحة الطفل في هذه المرحلة ترسم ملامح مستقبله الذهني والجسدي بالكامل."

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد":

"نحن بحاجة ماسة لتغيير ثقافة الإنجاب والرعاية الصحية، وخلق وعي حقيقي بأهمية الولادة الآمنة، والتغذية السليمة، والرعاية النفسية والطبية للأم والرضيع، وهذه المبادرة تضع إطارًا عمليًا لتحقيق ذلك".

وتابعت: "ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر بات ظاهرة تحتاج لتدخل عاجل، خصوصًا أن أغلب هذه العمليات تُجرى دون مبرر طبي واضح، وهو ما يعرض الأمهات والمواليد لمضاعفات كان يمكن تفاديها بالولادة الطبيعية المدروسة. تدريب الأطباء والقابلات خطوة محورية، لكن لا بد أن تصاحبها رقابة صارمة على المستشفيات العامة والخاصة."

وأشادت النائبة بالنهج المتكامل للمبادرة، والذي يشمل تقسيم مستويات الخدمة، وتعزيز مفاهيم «الحضانة الصديقة»، وتوفير التوعية الصحية والتغذوية، قائلة:

"ما يميز المبادرة أنها لا تقتصر على الجوانب الطبية، بل تشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، وتعزز من جودة حياة الأسرة المصرية."

وأكدت الكسان أن البرلمان سيعمل على متابعة التنفيذ الفعلي للبروتوكول على مستوى المحافظات، لضمان عدم اختزال المبادرة في شعارات، بل تحويلها إلى "واقع ملموس ينقذ آلاف الأمهات والأطفال من الخطر، ويضع الأساس لصحة أسرية مستدامة".