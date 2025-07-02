أحمد الشمراني يشيد بإنجاز «الهلال السعودي» التاريخي: «جنينا ثمار المشروع مبكرًا» |فيديو

أثنى الناقد الرياضي السعودي أحمد الشمراني على الإنجاز التاريخي الذي حققه نادي الهلال السعودي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لأندية، بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، عقب التمديد.

وقال الشمراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "كرة القدم السعودية لديها مشروع واضح، يسير من خلال استقطاب النجوم العالميين، وإضافة بعض الكوادر الفنية ذات الكفاءة العالية".

وأضاف: "من الطبيعي أن نتوقع نجاحات لهذا المشروع، لكن يبدو أننا جنينا ثماره مبكرًا، وسنبدأ بعد ذلك في فرض هيمنتنا الكروية".

إشادة بإنزاجي وبونو

وأكد الشمراني أن الهلال تعامل بواقعية مع بطولة كأس العالم للأندية، مشيدًا بالدور الحاسم الذي لعبه الحارس المغربي ياسين بونو.

وقال: "لا يمكن أن ننسى دور ياسين بونو، الذي نقل المباراة إلى مرحلة مختلفة بتصديه لأكثر من كرة خطيرة، ولو تم تسجيلها لما لُوم عليها، كما لا يمكن أن نغفل دور المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي".

وأعرب الشمراني عن رضاه التام على أداء إنزاجي مع الهلال، موضحًا: "الفريق بنفس العناصر تعرض سابقًا للهزائم أمام فرق أقل مستوى، وهو ما كان يُقلقنا قبل البطولة، لكن إنزاجي استطاع أن يُقدِّم صورة مغايرة للفريق".

بونو بين الأفضل عالميًا

وعن تقييمه للحارس المغربي، قال: "بونو جاء إلى الهلال وهو نجم بالفعل، ويُعد من بين أفضل 4 أو 5 حراس في العالم، وفي هذه البطولة يُثبت أنه إضافة قوية، ويقدم مستويات رائعة".

عن مواجهة فلومينينسي

وحول توقعاته لمباراة الهلال المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي، علّق الشمراني قائلًا: "الحسابات ستختلف تمامًا أمام فلومينينسي، ويجب أن نلعب بنفس المستوى الذي قدمناه أمام مانشستر سيتي إذا أردنا الوصول إلى نصف النهائي".