بينهم البنا والحنفي.. تشكيل لجنة تطوير الحكام لجنة تطوير الحكام الجديدة

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة تطوير الحكام، برئاسة جمال الغندور نائب رئيس لجنة الحكام، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم استعدادًا للموسم الجديد.

وضمت لجنة تطوير الحكام الأسماء التالية:

جمال الغندور – مدير اللجنة.

محمود البنا – عضو.

محمد الحنفي – عضو.

محمد الصباحي – عضو.

محمد يوسف – عضو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة الحكام الجديدة، برئاسة عصام عبد الفتاح، والتي تضم:

عصام عبد الفتاح – رئيسًا.

جمال الغندور – نائبًا للرئيس.

سمير عثمان – نائبًا للرئيس.

أحمد وجيه – عضوًا.

محمود عاشور – عضوًا.

ويأتي تشكيل لجنة تطوير الحكام ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بمنظومة التحكيم المصرية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، بعدما تُوج الزمالك بلقب الدوري في الموسم الماضي، فيما حصد بيراميدز لقب كأس مصر.