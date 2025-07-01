رئيس حزب الاتحاد: انتخابات الشيوخ خطوة لترسيخ الديمقراطية.. وحزب الاتحاد جاهز للمنافسة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الحزب يرحب بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ قواعد الديمقراطية، كما أنها تعكس التزام الدولة بخارطة الطريق الدستورية وتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتجديد دماء المجلس بدفع كوادر سياسية جديدة تملك رؤى عصرية قادرة على الإسهام في دعم السياسات العامة والتشريعات، مشددًا على أن حزب الاتحاد يرى في مجلس الشيوخ أحد ركائز البناء المؤسسي التي تضمن التوازن في صناعة القرار الوطني، وتعزيز الحوار بين كافة مكونات المجتمع.

وأكد المستشار رضا صقر أن الحزب أنهى استعداداته الفنية والتنظيمية لخوض الانتخابات المرتقبة، من خلال الدفع بكوادر سياسية تمتلك الكفاءة والخبرة، وتتمتع بقبول جماهيري واسع في مختلف المحافظات.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن الحزب حرص خلال الفترة الماضية على إعداد مرشحيه عبر برامج تدريبية وتأهيلية، تضمن تمثيلًا مشرفًا يعكس تطلعات المواطنين ويدافع عن مصالحهم تحت قبة المجلس.