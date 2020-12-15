ارتفاع الضغط والسكرى.. عوامل غير متوقعة تزيد خطر الإصابة بالنقرس وإليك الأعراض والعلاج

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يعرف مرض النقرس بأنه الإصابة بأنواع من التهاب المفاصل و فيه تتشكل بلورات صغيرة داخل وحول المفاصل، مما يسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم، ويؤثر بشكل رئيسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والنساء بعد انقطاع الطمث، ولكن بشكل عام يعتبر النقرس أكثر شيوعًا عند الرجال من النساء . تتشكل بلورات صغيرة داخل وحول المفاصل، مما يسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد والتورم، ويؤثر





وذكر موقع " nhsinform" أن نوبة النقرس تكون مؤلمة جدا ويمكن التغلب عليها ببعض العلاجات التى يصفها الطبيب وتغيير العادات الغذائية ولكن فى البداية علينا التأكد من أن سبب الألم هو الإصابة بالنقرس، لذا نعرض لكم أهم الأعراض:

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أعراض النقرس

يتأثر أي مفصل بمرض النقرس لكنه عادة ما يصيب المفاصل فى الأطراف، مثل أصابع القدم واليدين والكاحلين والركبتين، وتشمل أعراض النقرس ما يلي:

- جلد أحمر ولامع فوق المفصل المصاب

- تورم في وحول المفصل المصاب

- ألم شديد في مفصل واحد أو أكثر

- شعور المفصل بالحرارة

تتطور الأعراض بسرعة على مدار بضع ساعات وتستمر عادةً من ثلاثة إلى عشرة أيام، بعد هذا الوقت يجب أن يزول الألم ويعود المفصل إلى طبيعته.





التشخيص الطبي

قم بزيارة الطبيب إذا كنت تشك في إصابتك بالنقرس ولم يتم تشخيصه مسبقًا ، خاصة إذا استمر الألم في التفاقم وكان لديك أيضًا ارتفاع في درجة الحرارة ، فمن المهم تأكيد التشخيص لأن الحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا عاجلًا ، مثل التهاب المفصل ، يمكن أن تسبب أحيانًا أعراضًا مشابهة، إذا تم تشخيص إصابتك بالنقرس بالفعل وتعرضت لنوبة ، فاستشر طبيبك إذا لم يبدأ أي دواء تم وصفه لك في العمل وتسكين الألم في خلال يومين على الأكثر.





أسباب النقرس

يتكون النقرس بسبب تراكم مادة تسمى حمض البوليك في الدم، إذا كنت تفرز الكثير من حمض اليوريك أو إذا كانت الكلى لديك لا ترشح بشكل كافٍ ، فيمكن أن تتراكم وتتسبب في تكوين بلورات صغيرة حادة داخل وحول المفاصل، يمكن أن تتسبب هذه البلورات في التهاب المفصل "احمرار وتورم والم".





توجد مجموعة من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالنقرس، ابرزها:

مرض السكري

المعاناة من السمنة

ارتفاع ضغط الدم

تناول الكثير من الكحوليات

وجود قريب مصاب بالنقرس " الجينات" المعاناة من مشاكل في الكلى

الاكثار من الأطعمة المسببة لتراكم حمض البوليك مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية





طرق علاج النقرس

وتوجد عدة طرق لعلاج النقرس بعدة طرق بعضها يعتمد على العلاج المنزلى والبعض الآخر يعتمد على العقاقير الطبية، اهمها:





السيطرة على الأعراض أثناء النوبة: وضع أكياس الثلج وتناول الأدوية المناسبة مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو الكورتيكوستيرويدات أو الكولشيسين.





منع حدوث النوبات: يمكن فعل ذلك ببعض التغييرات في نمط الحياة ، مثل تغيير النظام الغذائي وتناول الأدوية التي تخفض مستويات حمض اليوريك، فقدان الوزن مثل الوبيورينول.





الالتزام بالعلاج: يستطيع العديد من الأشخاص تقليل مستويات حمض البوليك بشكل كافٍ لإذابة البلورات التي تسبب النقرس، ونتيجة لذلك لا يتعرضون لهجمات أخرى ومع ذلك عادة ما يكون العلاج مدى الحياة مطلوبًا.

التعايش مع المرض

اتباع لايف ستايل مناسب لمرض النقرس يساعد بشكل كبير فى التعايش مع المرض تجنب حدوث النوبات والتعايش مع المرض بأمان، وإليكم قواعد لايف ستايل المصابين بالنقرس وفقا لما ذكره موقع " medicinenet ".





تناول كميات كبيرة السوائل خاصة الماء وقلل عدد المشروبات المحلاة خاصة التي بشراب الذرة والابتعاد عن الكحوليات.

احرص على تناول منتجات الألبان قليلة الدسم لأنه افضل انواع البروتين لمرضى النقرس بل قد تأثير وقائي ضد النقرس.

الحصول على وزن الجسم المثالي حيث أن تناول كميات طعام تسمح لك بالحفاظ على وزن صحي، قد يؤدي فقدان الوزن الزائد إلى تقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم .

تجنب الصيام أو فقدان الوزن السريع لأنهما يرفعان مستويات حمض البوليك مؤقتا.

أحيانا يسمح بكمية صغيرة من اللحوم والأسماك والدواجن ، لكن انتبه جيدًا للأنواع والكمية التي تسبب لك مشكلات وتجنبها.







