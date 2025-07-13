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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حملة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوعية السائقين لمنع تعاطي المخدرات.. تفاصيل

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
محمود محسن

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  أنه سيكون هناك حملة لتوعية السائقين من التعاطي ستغطي كافة المحافظات، ولها تفاعل كبير في المحافظات، مشيرا إلى أنه كان لها مردود إيجابي بعد تلقي 620 اتصالا من سائقين يطلبون العلاج ويكون علاجهم بالمجان.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “أحمد دياب ونهاد سمير”، أن حملة لتوعية السائقين من التعاطي، هدفها الأساسية التوعية ضد مخاطر التعاطي، موضحا أن الأكثر عرضة للتعاضي هم السائقين.

وتابع المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أبرز دوافع التعاطي، هو حب الاستطلاع والتجربة، موضحا أنه يتم معرفة سن الحالات، لتحديد سبل التعامل مع تلك الحالات التي تتعاطى المخدرات.

وأشار مدحت وهبة إلى أن الحملة تعمل على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، مضيفا أنه يتم تحليل كافة الحالات التي تأتي إلى الصندوق لمعرفة أبرز دوافع التعاطي.

مدحت وهبة الإدمان التعاطي المحافظات العلاج

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