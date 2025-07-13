قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروس الدلتا تتصدر.. ثلاث من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية من الغربية
بـ حبل الغسيل.. التحريات تكشف لغز وفاة شاب في المرج
مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي
وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض
دعاء واظب عليه سيدنا النبي بعد الصلاة.. تنال خير الدنيا والآخرة
عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما
70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان
حالتا وفاة و5 مصابين في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية| صور
تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية
وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر مساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
الأرصاد تحذر من الطقس حتى الخميس المقبل| تفاصيل
وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال في النواب لمواجهة مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة وغياب الرقابة عليها.

مشيراً إلى أن هناك العديد من المحافظات، لا سيما في المناطق الطرفية والريفية تشهد انتشارًا واسعًا لمراكز علاج الإدمان والطب النفسي التي تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة والسكان، بما يمثل خطرًا بالغًا على حياة المواطنين، وخاصة فئة الشباب، ويشكل تجاوزًا صريحًا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب، وانتهاكًا لحقوق المرضى النفسيين والمتعافين من الإدمان.

وتساءل " عبد الحميد " قائلاً : كيف تم السماح لهذه المراكز بالعمل بدون تراخيص؟ وهل تم السماح لمثل هذه المراكز بالحصول على تراخيص بناء للعمل كمراكز لعلاج الادمان والطب النفسى وأين المحليات من هذا الملف الخطير ؟ مشيراً إلى ورود العديد من الشكاوى عن مخالفات جسيمة داخل هذه المراكز، تتضمن حالات تعذيب وسوء معاملة واحتجاز قسري للمرضى، فضلاً عن عدم توافر طاقم طبي مؤهل أو إشراف متخصص، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للمرضى، بل ووقوع وفيات في بعض الأحيان.

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً :  ما هو عدد مراكز علاج الإدمان والطب النفسي المرخصة على مستوى الجمهورية؟ وما هي خطة الوزارة لحصر وغلق المراكز غير المرخصة التي تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون؟ وهل هناك حملات تفتيش دورية تُنفذ على تلك المراكز؟ وما نتائجها؟ وما هى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان معايير الجودة والسلامة في المراكز العاملة؟ وهل هناك تنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية للتصدي لتلك الظاهرة؟ والى متى تنتهى ظاهرة خروج المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة والسكان علينا كل فترة ليعلن أنه تم غلق عدة مراكز صحية تعمل بدون الحصول على تراخيص للعمل من وزارة الصحة والسكان ؟ 

مطالباً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين للقيام بجولات تفتيشية مستمرة ومفاجئة لرصد هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم مرتكبى هذه المخالفات المتعلقة بصحة المواطنين إلى المحاكمات العاجلة.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية مراكز علاج الإدمان والطب النفسي وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

إطلاق مسيرة

روسيا تشن واحدة من أعنف هجماتها الجوية على أوكرانيا

شهداء وإبادة في غزة

29 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم

أرشيفية

ماسك في انتقادٍ جديد : ترامب يجب أن ينشر ملفات إبستين كما وعد

بالصور

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

فيديو

إليسا

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد