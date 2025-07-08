رئيس النواب يحيل قانون تنظيم اتحاد الملاك للجنة المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من النائب المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الملاك وإدارة وصيانة الخدمات والمرافق في المشروعات العمرانية المتكاملة ، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكان قد طالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن حقيقة ما تم في سنترال رمسيس جاء ذلك من خلال بياناتهم العاجلة التي تم القاؤها خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

من جانبه ، قال النائب عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية انه يطالب بالكشف عن كافة الملابسات وما حدث في حريق سنترال رمسيس ولماذا حدث هذا وما هي الاجراءات التي تمت لتلاشي تلك الكوارث . أما النائب عمرو درويش، فقد طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وقال مصر كلها اتعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس ، وطالب باستدعاء وزير الاتصالات علي عجل لشرح تفاصيل ما حدث ومعاقبة المخطئ والمتسبب المسؤول السياسي.

أما النائب أحمد فرغلي فقد أكد علي أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس هو استجواب كامل الاركان وقال رفضت منح الثقة للحكومة والان اطالب بسحب الثقة من الحكومة ورحليها.