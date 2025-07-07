رئيس النواب لـ أشرف صبحي: هل سيعاد تقييم عمل الوزارة بعد تعديل القانون؟

خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سؤالاً للسيد وزير الشباب والرياضة: هل سيُعاد تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة على مشروع القانون؟ كما تساءل أيضاً عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغات مشروعات القوانين عند تقديمها؟.

عقب وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ ٨ سنوات، موضحا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما قبل، مشيرَا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة.

وأضاف: "تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان".

وكشف وزير الرياضة عن أن: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعي"