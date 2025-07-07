وزير الرياضة: اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلا من دورتين

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما قبل، مشيرَا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة.

وأضاف: "تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولومبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان".

وكشف وزير الرياضة عن أنه: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعي"