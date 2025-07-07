رئيس النواب يشكر وزير الصحة لجهوده في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان) لجهوده في الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم، وذلك بالتوازي مع حقوق المرضى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما وجه الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الشكر على سعي المجلس في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مبدياً استعداده للتنسيق لما فيه صالح الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين وعلوم التكنولوجيا الصحية، واعداً بالتعاون مع لجنة الصحة لما فيه الخير للجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٧ يوليو وبعد الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة "الصحة والسكان" من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.