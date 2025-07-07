رئيس النواب يشكر وزيري الصحة والشؤون النيابية لحرصهما على خروج مشروعات القوانين منضبطة

وجه رئيس مجلس النواب ، المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لوزيري الصحة والسكان، والشؤون النيابية والقانونية لحرصههما على خروج مشروعات القوانين منضبطة.

وطالب جبالي، زعيم عبد الهادي القصبي ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية الاستمرار بالتواجد في القاعة وعدم عقد اجتماعات خلال موعد الجلسة العامة.

وقال "أقوم بالنداء على أي نائب وقع على البصمة الإلكترونية وغير متواجد بالقاعة"، مضيفًا "لا أريد إحراج أحد لكن مشروعات القوانين التي تناقش اليوم غاية الأهمية وتحتاج تواجد جميع السادة النواب".

كانت الجلسة العامة بدات في موعدها الحادية عشر صباحًا وسط حضور ضعيف للأعضاء في قاعة الجلسة العامة.