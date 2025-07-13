بـ حبل الغسيل.. التحريات تكشف لغز وفاة شاب في المرج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وفاة شاب شنقا داخل شقة سكنية بمنطقة المرج.

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة، إلى أن الشاب في العقد الثالث من العمر يعاني من تعاطي المخدرات وحاول أكثر من مرة التعافي أو العلاج من الإدمان إلا أنه فشل.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب فقد الأمل في العلاج من تعاطي المخدرات فقرر إنهاء حياته حيث قام بعمل مشنقة مستخدما حبل غسيل وأنهى حياته.

بسؤال أسرة الشاب وشهود العيان قرروا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وعدم الاشتباه جنائيا في أحد، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شاب داخل شقة في المرج.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين أن الجثة لـ شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه ملفوف حول رقبته حبل غسيل.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.