بدون أدوية.. أسرع علاجات تخلصك من النقرس





وفقا لموقع برايت سايد يصيب هذا المرض نسبة كبيرة من الذين لا يتناولون اللحوم إلا قليلًا ويحدث ببب خلل في الانزيمات المسئولة عن الاستفادة من البيورين وهو مرتبط بالعوامل الوراثية بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 90٪.



ماذا افعل اذا اصبت بالنقرس؟

-لا تمنع اللحوم الحمراء ولكن تناول من ١٢٠ الي ١٥٠ جم يوميا. -الاساس هو العلاج مثل اقراص الزيلوريك مع الفوار او فيبيوسيكسات اقراص مع الفوار - الاكثار من شرب المياه - منع المشروبات التي تحتوي علي الصودا مثل مشروبات الطاقة والمياه الغازية والعصائر المصنعة والتي تحتوي علي الفركتوز - منع المشروبات التي تحتوي علي الصودا مثل مشروبات الطاقة والمياه الغازية والعصائر المصنعة والتي تحتوي علي الفركتوز





ما هي طرق الوقاية ؟





خلط الخردل مع دقيق القمح و إضافة كمية كافية من الماء لعمل العجينة ثم وضع هذا الخليط في قطعة نظيفة من القماش ثم وضعها فوق أماكن الألم و التورم مع تركها لبضع ساعات و الافضل تركها ليلة وعن أبرز طرق الوقاية من النقرس ،هناك العديد من الوصفات و العلاجات الطبيعية المصنوعة من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى الحد من ألالم النقرس يمكنك



