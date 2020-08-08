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مرأة

بعد العيد.. تعرف على علاج نوبات النقرس

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:51 م
النقرس
النقرس
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هاجر هانئ
احتفلت الأمة الإسلامية الأسبوع الماضي بعيد الأضحى المبارك، وحرص الكثير من الأشخاص على تناول كميات كبيرة من اللحوم على مدار الأيام الماضية مما أدى إلى تعرض البعض إلى العديد من المشاكل الصحية نتيجة الإفراط فى تناول اللحم.

لذا كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن البعض النصائح المهمة التى يجب اتباعها إذا كنت تعاني من نوبات النقرس نتيجة الإفراط فى تناول اللحوم خلال أيام العيد الماضية، وتتمثل في:

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-إذابة  ملعقة  صغيرة من كربونات الصودا  في كوب ماء تشرب  مرتين في اليوم .
-تناول عصير الليمون  بماء فاتر مرة يوميا .
-تناول  حبة اناناس  طازجة او معلبة بعد غسلها من السكر .
-تناول مغلي نصف ملعقة صغيرة من الكركم  في كوب ماء مرة يوميا .
كما نصح النادي، بتنظيف البطن بزيت خروع او سنامكي  وتناول الخضار  بدون لحم لمدة اسبوع على الاقل.

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