ألم والتهاب لا يحتمل.. أعراض النقرس.. شاهد

التهاب شديد في المفصل يسبب ألام مفاجئة بدون سابق إنذار.





وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أعراض النقرس وهي كالآتي:



-ألم وتورم واحمرار في المفاصل خاصة في المفصل الخاص بالاصبع الكبير للقدم

-ألام النقرس قد تجعلك تتيقظ من النوم

-الألم قد ينتقل للكاحلين أو للركب أو الأصابع

-في أول أول 12 ساعة يكون الألم شديد ثم يبدأ يهدأ



ونصح باهر السعيد مرضى النقرس بعدم إهمال علاجه لأنه قد يسبب مضاعفات أخرى ، خاصة وأن ألام النقرس قد لا تحتمل .

قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن مرض النقرس من أكثر أنواع التهابات المفاصل الشائعة، ويسبب