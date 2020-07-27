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مرأة

قبل أكل لحمة العيد.. أفضل طريقة لتقليل التهاب النقرس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعاني الكثير من مرض النقرس ويمتنعون فيه عن تناول اللحوم بشكل كبير، لكن مع اقتراب عيد الأضحى المرتبط باللحم، هناك عدة طرق للوقاية من آلام النقرس والتهاب المفاصل . 

نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد بعدم تناول المشروبات الغازية، بعد اللحم في العيد لـ مرضى النقرس، واستبدالها بأكياس الفوار الخاصة بالنقرس أو حتى للوقاية منه . 

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وقال باهر السعيد خلال لقائه في برنامج ابنوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أنه للوقاية من تزايد الأملاح يمكن تناول أكياس الفوار مثل يوريفين ، أو أي فوار من فوارات علاج حمض اليوريك ، ويتم تناول كيس واحد فقط قبل تناول الطعام . 

أما إذا كنت تعاني من أملاح زائدة لم تصل لنقرس، يفضل تناول 2 كيس من الفوار قبل الطعام وتجنب شرب المشروبات الغازية ، وذلك للوقاية من ترسب الأملاح
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