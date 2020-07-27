قبل أكل لحمة العيد.. أفضل طريقة لتقليل التهاب النقرس

يعاني الكثير من مرض النقرس ويمتنعون فيه عن تناول اللحوم بشكل كبير، لكن مع اقتراب عيد الأضحى المرتبط باللحم، هناك عدة طرق للوقاية من آلام النقرس والتهاب المفاصل .
نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد بعدم تناول المشروبات الغازية، بعد اللحم في العيد لـ مرضى النقرس، واستبدالها بأكياس الفوار الخاصة بالنقرس أو حتى للوقاية منه .
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وقال باهر السعيد خلال لقائه في برنامج ابنوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أنه للوقاية من تزايد الأملاح يمكن تناول أكياس الفوار مثل يوريفين ، أو أي فوار من فوارات علاج حمض اليوريك ، ويتم تناول كيس واحد فقط قبل تناول الطعام .
أما إذا كنت تعاني من أملاح زائدة لم تصل لنقرس، يفضل تناول 2 كيس من الفوار قبل الطعام وتجنب شرب المشروبات الغازية ، وذلك للوقاية من ترسب الأملاح .