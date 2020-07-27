قبل أكل لحمة العيد.. أفضل طريقة لتقليل التهاب النقرس





نصح الدكتور الصيدلي باهر السعيد بعدم تناول المشروبات الغازية، بعد اللحم في العيد لـ مرضى النقرس ، واستبدالها بأكياس الفوار الخاصة بالنقرس أو حتى للوقاية منه .





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وقال باهر السعيد خلال لقائه في برنامج ابنوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أنه للوقاية من تزايد الأملاح يمكن تناول أكياس الفوار مثل يوريفين ، أو أي فوار من فوارات علاج حمض اليوريك ، ويتم تناول كيس واحد فقط قبل تناول الطعام .





أما إذا كنت تعاني من أملاح زائدة لم تصل لنقرس، يفضل تناول 2 كيس من الفوار قبل الطعام وتجنب شرب المشروبات الغازية ، وذلك للوقاية من ترسب الأملاح