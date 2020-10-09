8 حقائق يجب أن تعرفها عن النقرس

النقرس هو مرض يصيب احد المفاصل أو النقرس الحاد يصيب العديد منها، ويحدث النقرس بسبب كثرة حمض اليوريك في مجرى الدم وتراكم بلورات اليورات في أنسجة الجسم.





ووفقا لما ذكره موقع " medicinenet" في مرض النقرس تتسبب رواسب حمض اليوريك البلورية في المفصل في التهاب المفصل مما يؤدي إلى الألم والاحمرار والحرارة والتورم.

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يوجد حمض اليوريك عادة في الجسم كمنتج ثانوي للطريقة التي يكسر بها الجسم بروتينات معينة تسمى البيورينات.

وفيما يلي اهم الحقائق عن مرض النقرس

-أسباب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم (فرط حمض يوريك الدم) العوامل الوراثية ، والسمنة ، وبعض الأدوية مثل مدرات البول (حبوب الماء) ، وانخفاض وظائف الكلى المزمنة ( أمراض الكلى.





-ينتج التهاب المفاصل النقرسي عن ترسب بلورات تشبه الإبرة من حمض البوليك في المفصل، و يبدأ فجأة.





-تشمل أعراض وعلامات النقرس: عقيدات تحت الجلد تسمى tophi ،احمرار المشترك ،تورم المفاصل ،آلام المفاصل ودفء المفصل.

- قد يساعد الكرز في منع نوبات النقرس.





- الطريقة الأفضل لتشخيص النقرس هي إزالة السائل من المفصل الملتهب وفحصه تحت المجهر بحثًا عن بلورات اليورات.





- علاج النقرس المزمن باستخدام الأدوية التي تخفض مستوى حمض البوليك في الجسم.





- إذا تُرك النقرس دون علاج ، فقد يتسبب في تلف المفاصل بشكل لا رجعة فيه ، ومشاكل في الكلى ، وتوفي.





- تشمل مسببات الهجمات الحادة (تفجر) النقرس الجراحة، الجفاف ، المشروبات المحلاة مع السكر أو ارتفاع سكر الذرة وشراب، البيرة، المشروبات الكحولية، اللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية.



