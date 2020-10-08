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12 نصيحة لعلاج مرض النقرس والتخلص من الألم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:38 ص
صدى البلد
رنا عصمت
يحدث مرض النقرس نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم وترسبه في المفاصل، فالأشخاص الذين يعانون من نوبات النقرس لا يستطيعون التخلص من حمض اليوريك الزائد.

ويقدم خبير التغذية الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الأغذية التى تفيد فى التخلص من حمض اليوريك وتساعد على علاج النقرس.

1.عصير الليمون له أثر فعال فى علاج داء النقرس، اذ يذيب الأملاح المترسبة فى المفاصل.
2. الأناناس مفيد جدا فى حالات السمنة والتهابات المفاصل.
3. الكركديه مفيد جدا فى حالات النقرس. 
4. عصير العنب يعمل على تخفيف نسبة حمض البوليك فى الدم.
5. التفاح: يفيد مغلى قشر التفاح أو عصير التفاح المطبوخ فى علاج النقرس .
6. الخيار يفيد فى علاج النقرس.
7. الكرات مفيد فى علاج النقرس والتهابات المفاصل.
8. أكل الفجل يسكن أوجاع النقرس وآلام المفاصل. 
9. منقوع الجرجير مفيد فى علاج النقرس .
يصنع منقوع الجرجير بصب نصف لتر من الماء المغلى على 20 جم من أوراق الجرجير.
10. عصير الكرفس مفيد لمعالجة النقرس والتهابات المفاصل، حيث يشرب مقدار نصف كوب يوميا ولمدة 15 – 20 يوما. 
11. يستخدم منقوع الزنجبيل قبل الأكل كدواء قوى المفعول فى حالات النقرس . 
12 – شرب كميات كبيرة من الماء
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