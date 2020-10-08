12 نصيحة لعلاج مرض النقرس والتخلص من الألم

يحدث مرض النقرس نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم وترسبه في المفاصل، فالأشخاص الذين يعانون من نوبات النقرس لا يستطيعون التخلص من حمض اليوريك الزائد.





ويقدم خبير التغذية الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الأغذية التى تفيد فى التخلص من حمض اليوريك وتساعد على علاج النقرس.





1.عصير الليمون له أثر فعال فى علاج داء النقرس، اذ يذيب الأملاح المترسبة فى المفاصل.

2. الأناناس مفيد جدا فى حالات السمنة والتهابات المفاصل.

3. الكركديه مفيد جدا فى حالات النقرس.