بدون أدوية.. نوع مذهل من الأعشاب يخلصك من النقرس

-الخردل ..



عند خلط الخردل مع دقيق القمح و إضافة كمية كافية من الماء لعمل العجينة ثم وضع هذا الخليط في قطعة نظيفة من القماش ثم وضعها فوق أماكن الألم و التورم مع تركها لبضع ساعات و الافضل تركها ليلة .