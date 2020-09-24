بدون أدوية.. نوع مذهل من الأعشاب يخلصك من النقرس

يبحث دائما مرضى النقرس عن علاجات ووصفات منزلية تساهم فى الحد من المرض وتخفف آلام إليك وصفات سهلة يمكن اتباعها للتخلص من آلام مرض النقرس
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وفقا لموقع برايت سايد ليس كل من يكثر من تناول اللحوم الحمراء يصاب بالنقرس فيجب أن لا يتم منع اللحوم الحمراء ولكن تناول من ١٢٠ الي ١٥٠ جم يوميا و الاكثار من شرب المياه ومنع المشروبات التي تحتوي علي الصودا مثل مشروبات الطاقة والمياه الغازية والعصائر المصنعة والتي تحتوي علي الفركتوز
مضاعفات خطير لـمرض النقرس الحاد
على الجانب الاخر يحتاج مرض النقرس إلى العلاج فى مراحله الأولى قبل أن يسبب مضاعفات خطيرة أبرزها ارتفاع ضغط الدم
ومرض السكري
وعن أبرز طرق الوقاية من النقرس، يقدمها الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل :
هناك الكثير العديد من الوصفات و العلاجات الطبيعية المصنوعة من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى الحد من ألالم النقرس و علاجه أيضا، فمن أبرز الأعشاب و الأطعمة التى تساعد فى علاج النقرس نهائيا هما...
-الخردل ..
عند خلط الخردل مع دقيق القمح و إضافة كمية كافية من الماء لعمل العجينة ثم وضع هذا الخليط في قطعة نظيفة من القماش ثم وضعها فوق أماكن الألم و التورم مع تركها لبضع ساعات و الافضل تركها ليلة .
خل التفاح
-خل التفاح يحارب التهاب المفاصل والالتهابات بشكل عام فينصح بتناول كوبًا من الماء ومعه ملعقة من خل التفاح يوميًا ويمكن إضافة ملعقة عسل أيضًا.
الكركم
-يساعد الكركم على علاج النقرس، لذا ينصح بإضافته على الطعام عند الطهى بالإضافة إلى تناول مغلي الكركم.