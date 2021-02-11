يفيد مرضى السكر وكورونا.. اكتشاف عقار جديد ينسف الدهون

وبعد إجراء التجربة، فقد ثلث الأشخاص الذين تناولوا جرعة أسبوعية لمدة 68 أسبوعًا أكثر من 20 % من إجمالي وزن الجسم.

وقالت البروفيسور راشيل باترهام، من كلية لندن الجامعية: "ثلاثة أرباع الأشخاص الذين تناولوا دواء سيماجلوتايد فقدوا أكثر من 10 % من وزن أجسامهم وأكثر من الثلث فقدوا أكثر من 20 %





وأفاد العلماء أن لم يقترب أي دواء آخر من إنتاج هذا المستوى من فقدان الوزن، وأن لأول مرة، يمكن للأشخاص أن يحققوا من خلال الأدوية ما كان ممكنًا فقط من خلال جراحة إنقاص الوزن."





الدواء يحاكي هرمون تفرزه القناة الهضمية لإخبار الدماغ بأنه ممتلئ، مما يقلل من الجوع وتناول السعرات الحرارية.



