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مرأة

يفيد مرضى السكر وكورونا.. اكتشاف عقار جديد ينسف الدهون

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
اكتشف العلماء عقارًا مضادًا للسمنة يقضي على آلام الجوع المخيفة يمكن أن يساعد المستخدمين على فقدان أكثر من خمس وزنهم.

ووفقا لموقع "express"، يعتقد الباحثون أنه يمكن أن يفيد ملايين الأشخاص المعرضين لخطر الأمراض والأمراض الصحية المرتبطة بـ الوزن، بما في ذلك مرض السكري وفيروس كوفيد 19.


وبعد إجراء التجربة، فقد ثلث الأشخاص الذين تناولوا جرعة أسبوعية لمدة 68 أسبوعًا أكثر من 20 % من إجمالي وزن الجسم.

وقالت البروفيسور راشيل باترهام، من كلية لندن الجامعية: "ثلاثة أرباع الأشخاص الذين تناولوا دواء سيماجلوتايد فقدوا أكثر من 10 % من وزن أجسامهم وأكثر من الثلث فقدوا أكثر من 20 %

وأفاد العلماء أن لم يقترب أي دواء آخر من إنتاج هذا المستوى من فقدان الوزن، وأن لأول مرة، يمكن للأشخاص أن يحققوا من خلال الأدوية ما كان ممكنًا فقط من خلال جراحة إنقاص الوزن."

الدواء يحاكي هرمون تفرزه القناة الهضمية لإخبار الدماغ بأنه ممتلئ، مما يقلل من الجوع وتناول السعرات الحرارية.

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