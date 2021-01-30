ماتكسلش عن الريجيم .. متاعب تواجهك يوميا بسبب السمنة

بل لا تقتصر اضرار السمنة على المشاكل الصحية التى تترتب عليها العديد من المشاكل الإضافية منها عرقلة حياتهم اليومية وطموحاتهم. يتكاسل البعض عن اتباع ريجيم لانقاص الوزن والتخلص من السمنة الموجودة بالجسم أو فى مناطق معينة منه ولكن مالايعلمه هؤلاء أن هذا يؤثر معظم وظائف الجسم ويهددهم بعدد كبير من المخاطر الصحية والنفسية،





ووفقا لما ذكره موقع " nhs " نعرض لكم اهم المشاكل التى قد تتعرض لها يوميا بسبب السمنة وزيادة الوزن





ضيق التنفس

زيادة التعرق

الشخير

صعوبة القيام بالنشاط البدني

كثيرا ما أشعر بالتعب الشديد

آلام الظهر

تدني الثقة واحترام الذات

الشعور بالعزلة

يمكن أن تؤثر المشكلات النفسية المرتبطة بالسمنة أيضًا على علاقاتك بالعائلة والأصدقاء ، وقد تؤدي إلى الاكتئاب .





الظروف الصحية الخطيرة

يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة ، بما في ذلك:





داء السكري من النوع 2

ضغط دم مرتفع

ارتفاع الكوليسترول في الدم و تصلب الشرايين (حيث تضييق الدهنية الودائع الشرايين)، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والشرايين و السكتة الدماغية

الربو

متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة

عدة أنواع من السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون ، سرطان الثدي و سرطان الرحم

مرض الجزر المعدي المريئي (GORD) ، حيث يتسرب حمض المعدة من المعدة إلى المريء.

حصى في المرارة

انخفاض الخصوبة

هشاشة العظام ، وهي حالة تنطوي على ألم وتيبس في مفاصلك

توقف التنفس أثناء النوم ، وهي حالة تسبب توقف التنفس أثناء النوم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى النعاس أثناء النهار مع زيادة مخاطر حوادث المرور ، فضلًا عن زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

أمراض الكبد و أمراض الكلى

مضاعفات الحمل ، مثل سكري الحمل أو تسمم الحمل ، عندما تعاني المرأة من ارتفاع خطير محتمل في ضغط الدم أثناء الحمل

تقلل السمنة من متوسط ​​العمر المتوقع بمعدل 3 إلى 10 سنوات ، اعتمادًا على مدى شدتها.





تشير التقديرات إلى أن السمنة وزيادة الوزن تساهم في وفاة واحدة على الأقل من بين كل 13 حالة وفاة في أوروبا.





يجب أن يقدم أخصائيو الرعاية الصحية المشاركون في رعايتك التشجيع والنصيحة حول كيفية الحفاظ على فقدان الوزن المحقق، يمكن أن تساعد مراقبة وزنك بانتظام ، وتحديد أهداف واقعية ، وإشراك أصدقائك وعائلتك في محاولاتك لفقدان الوزن، لا يوجد حل سريع للسمنة، تستغرق برامج إنقاص الوزن وقتًا والتزامًا ، وتعمل بشكل أفضل عند اكتمالها بالكامل.





تذكر أنه حتى فقدان ما يبدو أنه قدر ضئيل من الوزن ، مثل 3٪ أو أكثر من وزنك الأصلي ، والحفاظ على ذلك مدى الحياة ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.



