تدمر صحتك.. 3 مفاهيم خاطئة عن الرجيم وممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

أغلبنا يبدأ في اتباع أنظمة رجيم مختلفة أو مقتبسة من على الإنترنت بهدف انقاص الوزن السريع ، والحصول على نتائج سريعة، ولكن الأمر لا يفلح في كل مرة نقوم بإتباع هذه الحمية الغذائية، ولا نخسر الوزن بل يمكن ان تكتسب الوزن الأمر الذي سرعان ما يجعلنا نشعر بالإحباط.





وعلق معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول اتباع انظمة الرجيم ، والتي تنتشر عبر السوشيال ميدا، وغابها يكون نفعها اكثر من ضررها.





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وأوضح القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أبرز المفاهيم التي تنتشر حول خسارة الوزن واتباع أنظمة الرجيم، وحتى الذهاب إلى الصالات الرياضية وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.





1- "هعمل دايت قاسي لفترة معينة أخس الوزن اللى عايزه و ارجع آكل براحتى" :

وكشف القيعي، انه إذا قمنا بإتباع رجيم قاسي لغرض فقدان الوزن السريع، فإن العواقب ان الوزن سوف يزيد بشكل اكبر بعد التوقف عن اتباع الحمية، ان الجسم يشعر بالحرمان الشديد، وبالتالي لن تستطيع التوقف عن الأكل، إلا أن الأمر الأكثر صحي هو اتباع نظام غذائى مريح متوازن بدون حرمان على أن يتم اتباع أسلوب حياة ولايف استايل صحي.





2- "هنزل الجيم أتمرن شهرين كدة قبل الفرح عشان شكلى يبقى حلو فى الفرح و بعد كدة هبطل" :

وأوضح القيعي، ان الذهاب إلى الصالات الرياضية لغرض فقدان الوزن وإعطاء الجسم شكلا مميزا يمكن ان يكون امرا رائعا، إلا انه عند التوقف سوف يزيد الوزن مرة أخرى، بالإضافة إلى انه سوف يشعر الشخص بتراجع في الحالة الصحية له.



وتابع القيعي، ان تمارين الكارديو تقوى وتنشط عضلة القلب، وتحمي من الأمراض المزمنة مثل : الضغط و السكر والقلب وارتفاع الكوليسترول، بالإضافة إلى انها تقوم ب حرق الدهون وإنقاص الوزن، مع انها تساعد على نحت وتناسق الجسم يكون، وأختفاوء السيلوليت و الترهلات.





3- "انا عايزة دايت الانقاذ بتاع ال 3 أيام عصير بس عشان عندى مناسبة و عايزة أخس بسرعة" :