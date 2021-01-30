ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تدمر صحتك.. 3 مفاهيم خاطئة عن الرجيم وممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

السبت 30/يناير/2021 - 01:38 م
مفاهيم خاطئة عن الرجيم
مفاهيم خاطئة عن الرجيم وممارسة الرياضة
Advertisements
آية التيجي
أغلبنا يبدأ في اتباع أنظمة رجيم مختلفة أو مقتبسة من على الإنترنت بهدف انقاص الوزن السريع، والحصول على نتائج سريعة، ولكن الأمر لا يفلح في كل مرة نقوم بإتباع هذه الحمية الغذائية، ولا نخسر الوزن بل يمكن ان تكتسب الوزن الأمر الذي سرعان ما يجعلنا نشعر بالإحباط.

وعلق معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول اتباع انظمة الرجيم، والتي تنتشر عبر السوشيال ميدا، وغابها يكون نفعها اكثر من ضررها.


وأوضح القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أبرز المفاهيم التي تنتشر حول خسارة الوزن واتباع أنظمة الرجيم، وحتى الذهاب إلى الصالات الرياضية وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

1- "هعمل دايت قاسي لفترة معينة أخس الوزن اللى عايزه و ارجع آكل براحتى" :
وكشف القيعي، انه إذا قمنا بإتباع رجيم قاسي لغرض فقدان الوزن السريع، فإن العواقب ان الوزن سوف يزيد بشكل اكبر بعد التوقف عن اتباع الحمية، ان الجسم يشعر بالحرمان الشديد، وبالتالي لن تستطيع التوقف عن الأكل، إلا أن الأمر الأكثر صحي هو اتباع نظام غذائى مريح متوازن بدون  حرمان على أن يتم اتباع أسلوب حياة ولايف استايل صحي.

2- "هنزل الجيم أتمرن شهرين كدة قبل الفرح عشان شكلى يبقى حلو فى الفرح و بعد كدة هبطل" :
وأوضح القيعي، ان الذهاب إلى الصالات الرياضية لغرض فقدان الوزن وإعطاء الجسم شكلا مميزا يمكن ان يكون امرا رائعا، إلا انه عند التوقف سوف يزيد الوزن مرة أخرى، بالإضافة إلى انه سوف يشعر الشخص بتراجع في الحالة الصحية له.

وتابع القيعي، ان تمارين الكارديو تقوى وتنشط عضلة القلب، وتحمي من الأمراض المزمنة مثل : الضغط و السكر والقلب وارتفاع الكوليسترول، بالإضافة إلى انها تقوم بحرق الدهون وإنقاص الوزن، مع انها تساعد على نحت وتناسق الجسم يكون، وأختفاوء السيلوليت و الترهلات.

3- "انا عايزة دايت الانقاذ بتاع ال 3 أيام عصير بس عشان عندى مناسبة و عايزة أخس بسرعة" :
واشار القعي، ان ها الانواع من الرجيم قد يتسبب في نزول المياه من الجسم بشكل كبير، بالإضافة إلى العضلات بدون فقدان الدهون، الامر الذي يتسبب في تقليل معدل الحرق، وحدوث ثبات للوزن، مما يرثر على صحتك بالسلب؛ حيث ان ها النوع من الرجيم لا يحتوي على الكثير من المغذيات االتي يحتاجها الجسم، وتسبب فيحدوث مضاعفات  كالدوخة، وسقوط الشعر و تكسير الأظافر .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بخلاف الريجيم والرياضة.. 10 مخاطر تصيبك عند إنقاص الوزن السريع

لو قررت توقف رجيم.. 10 نصائح تمنعك من اكتساب الوزن مرة أخرى

بأقل سعرات حرارية.. طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم اللايت

لو عايز تخس.. 10 نصائح تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

بـ 4 طرق.. هكذا يكون تأثير الحالة النفسية على وزنك

زيادة أو نقصان: 4 مشاكل نفسية تؤثر على وزنك.. وبهذه الطرق الفعالة يمكن التخلص من الضغوط وتأثيرها

ترشيحاتنا

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

بشرى سارة..إنتاج 150 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد بحلول مايو

موسمياني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

وزير المالية عن الاقتصاد غير الرسمي: اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة

دعاء المظلوم على الظالم

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021