منعا لزيادة الوزن.. طرق لمواجهة الجوع في الشتاء

يعتبر فصل الشتاء من اكثر الفصول التي يعاني فيه الكثيرون من البرد والجوع، ما يدفعهم لتناول الطعام لسد هذا الجوع، الامر الذي يتسبب لهم في زيادة الوزن.









وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، انه يمكن ان يتسبب تناول المزيد من الاطعمة الغير صحية في فصل الشتاء بهدف الشعور بالدفء في زيادة الوزن بصورة ملحوظة، الامر الذي يؤثر على المظهر والصحة العامة للجسم.

















وتابع القيعي، ان هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة البرد والجوع فى الشتاء، بالإضافة لـ خسارة الوزن ، وذلك لأن الجسم في الشتاء يحتاج للغذاء أكثر من الصيف لأن الجسم يستهلك طاقة أكثر للتدفئة.









- تقسيم الوجبات الى 5 وذلك لتجنب الإحساس بالجوع.



- تناول الأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء، ومنها شوربة كل من "العدس والكرنب والخضروات".



- الحفاظ على شرب الماء لأن الشعور بالعطش قد يختلط مع الشعور بالجوع، ويمكن شرب الماء بارد أو المشروبات الساخنة مثل الينسون والكاموميل والنعناع والكركديه.



- القهوه والشاي الأحمر والشاي الأخضر، مشروبات لا تعتبر بديلة عن الماء لأنها تعد مدرة للبول.



- يمكن شرب مشروب القرفة او الجنزبيل بدلًا من السحلب، لأنها تساعد على الشعور بالدفء ومنخفضة السعرات بعكس السحلب.



