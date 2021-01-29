منعا لزيادة الوزن.. طرق لمواجهة الجوع في الشتاء

يعتبر فصل الشتاء من اكثر الفصول التي يعاني فيه الكثيرون من البرد والجوع، ما يدفعهم لتناول الطعام لسد هذا الجوع، الامر الذي يتسبب لهم في زيادة الوزن.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، انه يمكن ان يتسبب تناول المزيد من الاطعمة الغير صحية في فصل الشتاء بهدف الشعور بالدفء في زيادة الوزن بصورة ملحوظة، الامر الذي يؤثر على المظهر والصحة العامة للجسم.
وتابع القيعي، ان هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة البرد والجوع فى الشتاء، بالإضافة لـ خسارة الوزن، وذلك لأن الجسم في الشتاء يحتاج للغذاء أكثر من الصيف لأن الجسم يستهلك طاقة أكثر للتدفئة.
- تقسيم الوجبات الى 5 وذلك لتجنب الإحساس بالجوع.
- تناول الأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء، ومنها شوربة كل من "العدس والكرنب والخضروات".
- الحفاظ على شرب الماء لأن الشعور بالعطش قد يختلط مع الشعور بالجوع، ويمكن شرب الماء بارد أو المشروبات الساخنة مثل الينسون والكاموميل والنعناع والكركديه.
- القهوه والشاي الأحمر والشاي الأخضر، مشروبات لا تعتبر بديلة عن الماء لأنها تعد مدرة للبول.
- يمكن شرب مشروب القرفة او الجنزبيل بدلًا من السحلب، لأنها تساعد على الشعور بالدفء ومنخفضة السعرات بعكس السحلب.