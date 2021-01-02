رول التوست.. أسرع عشاء لسد جوع الشتاء

ليس بالضرورة أن نتعامل مع شرائح التوست كسندوتش سريع، ولكن هناك وصفات ألذ كثيرًا لتقديمه بشكل وطعم مميز مثل المطاعم.

وفي السطور التالية نتعرف على أسرع وجبة عشاء لجوع الشتاء الذي يهاجمنا طوال اليوم، خاصة ليلا، وذلك بتحضير رول التوست المقلي المحشي بأحلى الحشوات المشبعة، وفيما يلي تفاصيل تحضيره على طريقة الشيف الشربيني.

مكونات رول التوست المقلي:

عيش توست

جبنة شيدر

جبنة رومي

جبنة موزاريلا

لانشون أو بسطرمة

ريحان أخضر

دقيق

بقسماط ناعم

بيض مخفوق عليه ملح وفلفل أسود

زيت للقلي

طريقة تحضير رول التوست:

*يحضر خليط من الجبن واللانشون والبسطرمة على حسب المتاح منهم.

* تقطع أطراف التوست البُنِّية بالسكين.

*يفرد التوست بواسطة النشابة حتى يصبح قوامه رفيعًا جدًا.

* توضع كمية من الحشو على طرف التوست، ويلف على شكل رول مع الضغط برفق أثناء اللف.

* تغمس أصابع التوست في الدقيق، ثم تغمس في البيض المخفوق.

* ثم تغمس أخيرًا في البقسماط.

* تدخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

* يسخن الزيت على النار

* تقلى أصابع التوست حتى يصبح لونها ذهبيًا، وتخرج من الزيت وتوضع على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد.

يقدم التوست المقلي ساخنًا.

معلومة سريعة:

- الاهتمام بفرد التوست جيدًا في طبقة رقيقة يجعله أسهل في الحشو واللف، وحتى تغلق أطرافه جيدًا ولا يفتح أو يخرج الحشو منه يمكن غلق أطرافه بخليط من المياه والدقيق.

- يمكن أن يحضر رول التوست المقلي بأي حشو وسيكون رائعًا ببقايا اللحوم أو الدجاج المعصج.