الممبار يتضمن ملايين البكتيريا.. استشارية تغذية: ليس له أي قيمة

وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن الممبار من الأكلات التي ليس لها أي قيمة غذائية وتنحصر القيمة الغذائية في الأرز أو اللحمة المفرومة التي يتم حشوه بها.
اقرأ أيضا | أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه
وشددت أبو الحجاج، على ضرورة تنظيف الممبار بشكل سليم وجيد لأنه عبارة عن الأمعاء الدقيقة في جسم الحيوان ويحيطه مادة مخاطية موجودة على جدار الممبار هي التي تجعل الطعام يسير، جزء منها يمتصه الجسم وجزء منها ينزل على شكل فضلات تدخل في الأمعاء الغليظة ثم القولون، لذا يعد الممبار مكان استخلاص مواد غذائية تدخل في الجسم وأخرى لا تهضم تخرج من الجسم.
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن هذه المادة المخاطية تتضمن ملايين البكتيريا منها النافع ومنها الضار وبمجرد إخراج هذه الاحشاء بعد أن يموت الحيوان تتحول الى بكتيريا ضارة فقط، وبالتالي من المفترض أن تقلب هذه الأمعاء ويتم تنظيفها وتطهيرها جيدًا بماء وملح وخل ونقعها فترة ثم شطفها جيدا عدة مرات تحت تيار ماء قوي للتخلص من أي بقايا عالقة به.
كما علقت أبو الحجاج، أنه بعد غسل الممبار جيدا، يتم حشو الممبار بالعناصر المفيدة التي نتغذى عليها، ويعد الممبار من الأكلات اللذيذة والجميلة لكن يجب أن نضمن تنظيفه وتطهيره قبل حشوه وأكله حتى لا يسبب الأمراض.
كما علقت أبو الحجاج، أنه بعد غسل الممبار جيدا، يتم حشو الممبار بالعناصر المفيدة التي نتغذى عليها، ويعد الممبار من الأكلات اللذيذة والجميلة لكن يجب أن نضمن تنظيفه وتطهيره قبل حشوه وأكله حتى لا يسبب الأمراض.
ونصحت أبو الحجاج، بضرورة الابتعاد تماما عن الممبار المستورد الذي يباع في السوبر ماركت والذي يتميز بأن لونه يكون ناصع البياض ويخلو من الدهون، فقد يكون من حيوانات مصدرها مجهول وقد تكون تم ذبحها بشكل غير مطابق للشريعة الإسلامية، إضافة إلى أنه يتم تخزينه في براميل بلاستيكية غير صحية.