AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:01 م
طريقة تخزين الممبار
طريقة تخزين الممبار
Advertisements
نهى هجرس
يعد الممبار من الأطباق المميزة على السفرة المصرية في عيد الأضحى، كما يحضر الممبار بالكثير من الخطوات في التنظيف والحشو، لهذا تفضل العديد من السيدات تحضير كميات كبيرة، ويحفظ في الفريزر طازجا محشيا جاهزا على الطهي السريع والتقديم.

ولذلك نقدم لكِ خطوات تجهيز الممبار وحفظه.


طريقة حفظ الممبار:
- ينظف الممبار جيدا بالملح والخل والماء حتى يصبح دون رائحة نفاذة.

- حضري حشوة الممبار المفضلة لديك مع وضع البهارات اللذيذة، ثم قومي بحشو الممبار بعد تقطيعة.
- ضعي الممبار داخل الماء المغلي المضاف له البصل والبهارات حتى يسلق تماما.
- يرفع الممبار المسلوق ويترك ليهدأ ويصفى تمامًا.
- ضعي الممبار في كيس بلاستيكي ووزعية بشكل جيد، ويفرغ منه الهواء ويغلق ويحفظ في الفريزر.
- كما يمكن استبدال الكيس بطبق فل أبيض أو بلاستيك ويغلف ليحفظ من برودة الفريزر، ليبقى طازجا دون أن يتغير طعمه.
- يحفظ الممبار ليتجمد حتى الاستخدام، ثم يخرج ليفك تجميده ثم يقلى ويحضر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها لف سيقان الموز بغلاف بلاستيكي.. حيل سريعة لجعل الأغذية طازجة

بالبيض والبسطرمة.. تعلمي طريقة عمل بطاطس محشية.. فيديو

وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح

قبل زحمة العيد..أسهل طريقة لتخزين الممبار ليصبح جاهزا للطهي

نشرة المرأة والصحة.. 3 حيل مجربة ومضمونة للتخلص من الكرش.. أمل جديد للقضاء على كورونا.. أسرع وصفة لإنقاص الوزن قبل العيد.. طريقة تخزين الممبار.. فكرة لتنظيف السجاد بأقل مجهود

ترشيحاتنا

أبرزهم صلاح الصغير نجم ليفربول الواعد.. جواهر مصر في الخارج تنتظر إشارة المنتخب

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

هل يحصل المواطن على الـ200 جنيه دعم نقدًا ؟ حماية المستهلك يرد

الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الاسماعيلي السابق

سائح يسقط من ارتفاع 70 قدما وسط ذهول ورعب المصطافين.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب مع اللحم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت

شاهد.. أكثر 5 سيارات أمانا في العالم حسب الاختبارات الأوروبية

أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير