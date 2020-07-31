أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

يعد الممبار من الأطباق المميزة على السفرة المصرية في عيد الأضحى، كما يحضر الممبار بالكثير من الخطوات في التنظيف والحشو، لهذا تفضل العديد من السيدات تحضير كميات كبيرة، ويحفظ في الفريزر طازجا محشيا جاهزا على الطهي السريع والتقديم.





ولذلك نقدم لكِ خطوات تجهيز الممبار وحفظه.









طريقة حفظ الممبار:

- ينظف الممبار جيدا بالملح والخل والماء حتى يصبح دون رائحة نفاذة.





- حضري حشوة الممبار المفضلة لديك مع وضع البهارات اللذيذة، ثم قومي بحشو الممبار بعد تقطيعة.

- ضعي الممبار داخل الماء المغلي المضاف له البصل والبهارات حتى يسلق تماما.

- يرفع الممبار المسلوق ويترك ليهدأ ويصفى تمامًا.

- ضعي الممبار في كيس بلاستيكي ووزعية بشكل جيد، ويفرغ منه الهواء ويغلق ويحفظ في الفريزر.

- كما يمكن استبدال الكيس بطبق فل أبيض أو بلاستيك ويغلف ليحفظ من برودة الفريزر، ليبقى طازجا دون أن يتغير طعمه.