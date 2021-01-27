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مرأة

إحساس بالشبع لفترات طويلة.. طريقة عمل شوربة الكرنب للتخسيس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:29 م
شوربة الكرنب للتخسيس
شوربة الكرنب للتخسيس
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آية التيجي
تعتبر شوربة الكرنب للتخسيس من أكثر أنواع الشوربة فاعلية في إنقاص الوزن وحرق الدهون، بالإضافة إلى أنها تتمتع بطعم شهي، ولكنها اقل في السعرات الحرارية، و تجعلكم تشعرون بالشبع لفترات طويلة، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.


ويقول مؤيدو النظام الغذائي بـ شوربة الكرنب للتخسيس، إنها طريقة جيدة لفقدان بضعة أرطال من وزنك بسرعة، قد تفقد وزنًا في هذا النظام الغذائي؛ لأنه يحد من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير. ولكنك لن تفقد الدهون فقط. فمن المحتمل أن أي وزن تفقده عبارة عن مزيج من المياه والدهون، وقد يشمل العضلات أيضًا، لذا يجب ممارسة الرياضة بجانبها للحفاظ على القوة العضلية للجسم.

طريقة عمل شوربة الكرنب للتخسيس

مقادير طريقة عمل شوربة الكرنب للتخسيس

كرنبه وسط 
بصلة كبيرة مقطعة
2 حزمة من الشبت
2 حزمة من الكزبرة الخضراء
4 حزم بقدونس 
ملح قليل جدا
فلفل اسود 
ثمرتا طماطم

طريقة عمل شوربة الكرنب للتخسيس

1- يقطع كل الخضار قطع صغيرة و توضع كل المقادير مع بعضها فى لتر ماء على النار، و تترك حتى تنضج.

2- يمكن تناولها كما هى أو تضرب فى الخلاط قبل التقديم، و تؤخذ كوجبة غداء و عشاء لمدة أسبوع

3- يمنع السكر الأبيض فى خلال هذا الأسبوع ويستبدل بسكر دايت، وذلك لكي نحصل على فوائد شوربة الكرنب للتخسيس الفعالة.
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