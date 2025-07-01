بعد تولي فيريرا قيادة الزمالك.. ما مصير القباني وأيمن عبدالعزيز؟

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي يقترب من التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولى منصب المدير الفني، مشيرا إلى أنه كان هناك عددًا من المرشحين لتولي تدريب الفريق من البرتغال واسبانيا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: فيريرا سيصل القاهرة خلال أيام من أجل تولي قيادة الزمالك بشكل رسمي بعد الاستقرار على الجهاز المعاون.

وأضاف: وائل القباني في طريقه للرحيل عن منصب مدير الكرة بالفعل لأن المدير الرياضي يرى أنه الافضل يكون التواصل بينه وبين المدرب الجديد، وفي الغالب أيضًا لن يتواجد أيمن عبدالعزيز، وسوف يتم اصدار بيان رسمي من النادي لتوجيه الشكر للجهازين الطبي والاداري ومعظم العاملين في الجهاز السابق.

وأكمل: الزمالك يسعى لبداية جديدة في الفترة المقبلة، ولذلك سوف يتم التخلي عن معظم الاداريين والجهاز الطبي، وهي الاستراتيجية التي يتبعها جون ادوارد، وتم ابلاغ حسين لبيب رئيس النادي بذلك.