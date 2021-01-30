3 فواكه تخلصك من الوزن الزائد خلال أيام

الألياف هي نوع من الكربوهيدرات التي لا يهضمها الجسم، وغالبًا ما تكون الفواكه الغنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية ولها عدد كبير من الفوائد الصحية.
ومن أهم فوائد الفاكهة الغنية بالألياف فقدان الوزن ، وتظل الألياف غير مكسورة وغير قابلة للهضم ، مما يمنحنا شعورًا بالشبع عند تناولها مع الحفاظ على شهيتنا تحت السيطرة.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم الفوائد التي تساعدك على التخلص من الوزن الزائد....
1. الأفوكادو
يحتوي 100 غرام من الأفوكادو على 6.7 جرام من الألياف الغذائية، وفقًا لدراسة ، تحتوي الأفوكادو على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة، كما أنها تعتبر مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الطعام.
2. توت العليق
100 جرام من التوت يحتوي على 6.5 جرام من الألياف الغذائية، وفقا لدراسة ، فإن التوت يمنع ويحسن الكبد الدهني والسمنة لدى الفرد، أظهرت الدراسة أيضًا أن التوت يساعد في تقليل وزن الجسم ومحتوى ثلاثي الجلسرين الكبدي.
3. كيوي
100 جرام من فاكهة الكيوي تحتوي على 3 جرام من الألياف الغذائية، الكيوي هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، يعطي تناول الفاكهة إحساسًا بالامتلاء والشبع ، مما يجعلنا نتخلى عن تلك السعرات الحرارية الزائدة المسؤولة عن زيادة الوزن، كما أنه يحتوي على إنزيم يسمى الأكتينيدين يساعد في الهضم.