اجتنبها فورا .. أبرز 9 عادات خاطئة تكسبك الوزن الزائد

تكتسب وزنًا ولا تستطيع معرفة السبب، فمن المحتمل أن يكون له علاقة بعاداتك اليومية، يمكن أن تؤدي العديد من العادات إلى زيادة الوزن، ولكن يمكنك العمل على تغييرها، وتشمل هذه العادات: قلة النوم، وسوء التغذية، وقلة ممارسة الرياضة.





لذا فيما يلي ووفقًا لتقرير بموقع "Power of positivity” نستعرض لكي أبرز 9 عادات خاطئة تسبب زيادة الوزن وهي كالاتي:









1. نظام غذائي غير صحي





نظامك الغذائي هو العامل الأكبر في تحديد سبب زيادة الوزن، حيث يجب عليك تناول الأطعمة والمشروبات الصحية إذا كنت ترغب في الحفاظ على الوزن أو إنقاصه، ولذلك إذا استمرت في زيادة الوزن، فيجب أن تفكر بجدية في الأشياء التي تستهلكها كل يوم، لأن كثرة الأطعمة المصنعة تجعلك تكتسب الوزن كالحبوب السكرية والوجبات السريعة وعشاء الميكروويف، حيث تحتوي هذه الأطعمة على سكريات مضافة ومواد حافظة ودهون غير صحية بكميات كبيرة، كما وجد الأطباء والباحثون صلة مباشرة بين الأطعمة المصنعة وزيادة الوزن والسمنة، وبينما تحتوي الأطعمة المصنعة على الكثير من السعرات الحرارية، فإنها لا تحتوي على عناصر غذائية أخرى، بما في ذلك البروتين والألياف، ولهذا لا تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة جدًا، وينتهي بك الأمر بتناول وجبتك التالية في وقت أقرب.





2. استهلاك السكر





استهلاك الكثير من السكر طريقة أكيدة لزيادة الوزن،

فستجد كميات عالية من السكر في بعض مشروباتك المفضلة، بما في ذلك الصودا ومبيض القهوة ومشروبات القهوة المحلاة، بالإضافة إلى السكر في الحلوى والكعك والآيس كريم، وغالبًا ما تكون زيادة الوزن سببًا لتقليل السكر، ولكن السكر يسبب مشاكل صحية أخرى أيضًا، تشير الدراسات إلى أنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بالإضافة لأمراض القلب،

ولوقف هذه العادة عليك أن تبحث عن وجبات خفيفة ومشروبات أخرى مفضلة، لذا عندما يتعلق الأمر بالمشروبات، انتقل إلى الشاي الدافئ بدلًا من القهوة والمياه الغازية بدلًا من المشروبات الرياضية أو الصودا، وبالنسبة للوجبات الخفيفة، احتفظ بالفواكه المفضلة لديك في متناول اليد من أجل الرغبة الشديدة في تناول السكر.





3. الحاجة لتغيير أسلوب حياتك





عدم الحصول على قدر كافٍ من الحركة سبب كبير في زيادة الوزن، فعندما تقضي من يومك جالسًا أكثر مما تقضيه في النشاط، فأنت تعيش نمط حياة خامل وكسول، أحيانًا يكون هذا خارج عن إرادتك إذا كنت تعمل في مكتب أو كانت حياتك المهنية تتطلب الكثير من القيادة، فقد لا تتمكن من تغيير تلك الأجزاء من يومك، لكن هناك خيارات نمط الحياة مثل مشاهدة الكثير من التلفاز أو اللعب على الكمبيوتر أو الهاتف كثيرًا، وتشير الدراسات إلى أن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات هو أحد الأسباب الرئيسية لنمط الحياة الخامل غير الصحي، لذا حاول ممارسة المزيد من التمارين في يومك، أو حتى إيجاد فرص للوقوف أكثر، حيث يمكن لساعة إضافية من الوقوف يوميًا أن تحدث فرقًا كبيرًا في زيادة الوزن.

اجعل من المعتاد أن تمشي بعد العشاء بدلًا من اللعب على هاتفك، أو يمكنك المشي أثناء استراحة الغداء في العمل بدلًا من الجلوس في غرفة الغداء، فإن إيجاد فترات زمنية صغيرة لممارسة بعض التمارين سيغير حياتك، وستلاحظ النتائج بسرعة.





4. النوم متأخرًا





للحصول على جسم صحي، يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة، في حين أن هناك العديد من الآثار السلبية لقلة النوم، إلا أن زيادة الوزن أثر كبير، حيث تظهر الأبحاث أنه يجب أن تنام ست ساعات على الأقل كل ليلة لمنع زيادة الوزن المرتبطة بقلة النوم،

إذا كنت لا تستطيع النوم في الليل، يمكنك القيام ببعض الأشياء لمحاولة تحسين نوعية نومك، مثل التأكد من التوقف عن تناول الكافيين بعد وقت معين كل يوم، وحدد الوقت المناسب لك، بناءً على المدة التي تؤثر فيها تأثيرات الكافيين عليك، ويجب عليك أيضًا تحديد وقت استخدامك لأي شاشة ليلًا، حيث يحفز ضوء الشاشة عقلك بدلًا من السماح له بالاسترخاء، وهذا يعني أنه بمجرد إيقاف تشغيله في النهاية ومحاولة الاستلقاء، يتم تحفيز عقلك بشكل مفرط.





5. الضغط الزائد والتوتر





إذا كنت تشعر بالتوتر في كثير من الأحيان، فقد أظهرت الدراسات أنه قد يزيد وزنك، فعندما تكون متوترًا تزداد مستويات الكورتيزول في جسمك، مما يجعلك تشعر بالجوع أكثر وتتجه إلى الأطعمة غير الصحية، وللتغلب على هذه المشكلة، حاول ممارسة أساليب جديدة للتحكم في الإجهاد، أو اعمل على تغيير الأجزاء المجهدة من حياتك بحيث يمكنك الاسترخاء أكثر قليلًا. تتمثل إحدى الأفكار في تجربة تقنيات التنفس عندما تشعر بالتوتر ولا يمكنك مغادرة الموقف، بالإضافة لتجربة اليوجا أو الخروج أو التأمل، يمكن أن تقوم هذه الخيارات بالحد من مستويات التوتر لديك إذا كنت تمارسها بانتظام.





‎6.عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويله





إذا كنت تفضل البقاء بالمنزل ولا تتعرض للشمس بشكل كاف، فإن هذه العادة يمكن أن تزيد وزنك، حيث تستجيب الخلايا الدهنية لأشعة الشمس، وتصغر مع التعرض لها، من ناحية أخرى، تزيد قدرتك على تخزين الدهون من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس.

لذا، إذا كنت مخطئًا بالبقاء في الداخل أو بعيدًا عن ضوء الشمس، فقم بإجراء تغيير، فقط ضع بعض واقي الشمس واتجه للخارج عندما تكون الشمس مشرقة.





7. عدم ممارسة الرياضة





التمرين ضروري للعيش بأسلوب حياة صحي، إذا كنت لا تمارس الرياضة، فمن المؤكد أنك ستكتسب الوزن الزائد، وهذا لا يتطلب التمرينات الشاقة، فقط ببساطة يجب عليك التحرك بطريقة ما لمدة 30 دقيقة كل يوم،

وإذا كنت لا تحب التمرن في صالة الچيم فيمكنك ممارسة الكثير من التمارين في المنزل، مثل اليوجا.

ويمكنك أيضًا العثور على رياضة نشطة يمكنك المشاركة فيها كالتنس وكرة السلة كلاهما ممتع ويوفر الكثير من الحركة والتمارين الرياضية.





8. برودة المنزل





يستمتع بعض الأشخاص بالمنزل البارد، ولكن قد يكون لهذا آثار سلبية بغض النظر عن الوقت من العام. إذا كان جسمك مضطرًا للعمل باستمرار لرفع درجة حرارته، فسيبدأ جسمك في تخزين الدهون، بالإضافة إلى أن ذلك سيجعلك أكثر جوعًا لتناول الأطعمة غير الصحية.

لذا ابدأ في الحفاظ على دفء منزلك قليلًا احتفظ بالمكيف على درجة حرارة أعلى أو ارفع درجة الحرارة حسب الوقت من العام.

إذا كنت لا تريد (أو لا تستطيع) تغيير درجة حرارة منزلك، فقم فقط ارتداء ملابس أكثر دفئًا، فعندما يتم تنظيم درجة حرارة جسمك بشكل مناسب، لن تخزن الكثير من الدهون أو تأكل كثيرًا.





9. عدم التخطيط للوجبات





يعد التخطيط لما ستأكله أمرًا ضروريًا للحفاظ على زيادة الوزن إلى الحد الأدنى، لذا عندما تشعر بالجوع وليس لديك خطة، فبدلًا من الاعتماد على الخيارات غير الصحية ومليئة بالسكر وتفتقر إلى الفوائد الغذائية،

كن مستعدًا واحصل على وجبات خفيفة وصحية في متناول يدك أينما ذهبت، وخطط لوجبات الطعام مسبقًا.