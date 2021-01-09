نشرة المرأة والصحة.. مشروب سحري يخلص من الوزن الزائد.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...
يعاني العديد من الأشخاص من نقص المناعة والإصابة بالبرد والسعال، ويستخدم الكركم لرفع المناعة، كما يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانوا من السمنة، ويعملون على زيادة الوزن بالعديد من الطرق، ولذلك نقدم لكم المشروب الذهبي الذى يساعد على رفع المناعة ونقص الوزن بشكل مبهر...
عصير الليمون والأناناس لهما خصائصهما الخاصة لتوفير أفضل صحة، فهما من الحمضيات التي تحتوي على فيتامين سي بكمية وفيرة تساعد على رفع المناعة، ويعمل الليمون أيضًا على علاج دوالي القدمين بشكل طبيعي.