أسرار لا تعرفها عن السواك

في العصور القديمة استخدمت العديد من الشعوب أغصان نباتات وأشجار معينة كفرشاة أسنان، ولا يزال التقليد هذا ساريًا في العديد من الأماكن ومن بينها الهند.











ووفقا لما ذكره موقع "stylecraze "، إذا قارنت نظافة الفم لدى الأشخاص الذين يستخدمون طرق تنظيف

"، إذا قارنت نظافة الفم لدى الأشخاص الذين يستخدمون طرق تنظيف الأسنان القديمة بنظافة الأشخاص الذين يستخدمون معجون الأسنان وفرشاة الأسنان، ستلاحظ فرقًا كبيرًا.









عادة ما تكون نسبة حدوث تسوس الأسنان أقل لدى الأشخاص الذين يستخدمون الأغصان لتنظيف أسنانهم، ولكن ما الذي يميز هذه الطريقة القديمة في تنظيف أسنانك.









كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لتنظيف الأسنان في العصور القديمة هي استخدام أغصان الأشجار، ولم يحتاجوا إلى معجون أسنان خاص لأن الأغصان نفسها تحتوي على خصائص طبية مطلوبة لتنظيف الأسنان والحفاظ عليها بصحة جيدة، وشكل مضغ حواف الأغصان شعيرات حالت دون تكوين طبقة البلاك.









وتمتلك الأعشاب ذات المذاق المر خواصًا مضادة للميكروبات تساعد في الحفاظ على نظافة الفم، كما أنها تساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة وفقدان الشهية وإيقاظ براعم التذوق، مثال على عشب مذاق النيم.









وتساعد الأعشاب ذات المذاق اللاذع في تحسين إفراز اللعاب وطرد السموم من الفم، أحد هذه الأعشاب اللاذعة هو نبات الكرنجا.









والأعشاب ذات الطعم القابض تساعد في التئام جروح أو تقرحات اللثة ومحاربة رائحة الفم الكريهة، مثال على عشب قابض هو الخضيرة أي أكاسيا كاتشو.









وبعض النباتات التي يمكنك اختيارها لتكون فرشاة الأسنان الخاصة بك هي كارانجا، النيم، عقرة، khadira kakubha meswak، والبنغال التين، وعرق السوس.









مدى فعالية معاجين الأسنان العشبية؟

تتوفر العديد من معاجين الأسنان العشبية في السوق والتي تعد بنفس الفوائد السواك، فهذه المعاجين أفضل من معاجين الأسنان الأخرى المحملة كيميائيًا، حيث إنها تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة، لكن آثارها مؤقتة مقارنة بتأثيرات السواك.









كيف تنظف أسنانك بشكل صحيح

اغسل أسنانك بشكل صحيح لمدة دقيقتين على الأقل.

استخدم ضربات قصيرة ولطيفة.

نظف الفجوات بين أسنانك بشكل صحيح.

أثناء تنظيف السطح الخارجي ، يجب أن تبقي الفرشاة بزاوية 45 درجة.

لا تجعل ضربات خطية. بدلًا من ذلك ، استخدم ضربات دائرية.

إيلاء اهتمام خاص للأسنان الخلفية واللثة ومناطق الترميم.









كشط اللسان

توصي الأيورفيدا بشدة بكشط اللسان مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، تساعد هذه الممارسة اليومية في الحفاظ على صحة الفم إلى جانب الصحة الجسدية والعقلية والروحية.









مذكور أيضًا في Charaka Samhita أن حك اللسان مثل jihwa prakshalana يزيل الرائحة الكريهة وعدم الطعم عن طريق إزالة طبقة الأوساخ أو التراكم من اللسان، يجعل فمك يشعر بالانتعاش، يحفز الكشط نقاط الانعكاس على اللسان ويتيح إفراز الإنزيمات الهضمية.







