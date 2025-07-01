مات في حادث.. النقل والمواصلات تعلن صرف 120 ألف جنيه لأسرة سائق

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، عن صرف مبلغ 120 ألف جنيه دعما لأسرة السائق صابر ممدوح فرج أحمد، عضو اللجنة النقابية للسائقين والنقل والمواصلات بمحافظة بني سويف، والذى وافته المنية إثر حادث أليم أثناء أداء عمله، وذلك فى إطار التزام النقابة بدعم ورعاية أبنائها وأسرهم في أوقات المحن.

وبحسب بيان للنقابة - يأتي هذا القرار انطلاقًا من الواجب النقابي والإنساني تجاه أسر السائقين والعاملين الشرفاء، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة قطاع النقل والمواصلات، وساهموا بعطائهم في بناء الوطن.

فيما تقدمت النقابة العامة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشارت في ختام بيانها إلى أن هذا الصرف هو جزء من منظومة متكاملة تتبناها النقابة العامة لتكريم من ضحوا، وتقديم يد العون لأسرهم، ضمن خطة التأمين ضد مخاطر المهنة وسنظل أوفياء لأبنائنا في الميدان.