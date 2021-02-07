دعاء سهيل توضح أسباب ظهور السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية، إن خبير التغذية يجب أن يكون متابع جيد ولديه وعى بشعور شخص يعاني من زيادة الوزن، كما أنها تشكر جميع فريقها لمشاركته القوية معها وأدائهم الجيد مع جميع المرضى خلال الـ 8 سنوات يؤدون أداء مشرف مع جميع المرضى، فينصتون جيدا إلي شكاوي كل مريض.

وأضافت"استشاري التغذية"، خلال استضافتها فى برنامج "بنت البلد" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور السمنة في مصر هي الإفراط في تناول الطعام والخمول البدني، إضافة إلى الوراثة، والتمثيل الغذائي، والبيئة، والسلوك، والثقافة، مشيرة إلى أن السمنة تعني وجود الدهون الزائدة في الجسم وترتبط بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض ومنها أمراض السرطان.

وأشارت"دعاء سهيل"، إلى أنها تمتلك 2 مليون متابع على صفحتها على مقع التواصل الاجتماعي، وأنها كانت أكبر صفحة تخسيس في الشرق الأوسط، مضيفة أن لديها العديد من الحالات داخل وخارج مصر.

وأكدت أن حظها جيد فى اختيار طاقم الشغل الخاص بها، معقبا "ناس بتعرف شغلها كويس وربنا يباركلي فيهم"، مكملا أنه يوجد العديد من الأشخاص يعلمون بهدف العمل فقط وليس بهدف التميز، بالرغم من تميز جميع فريقها ف العمل لكنهم يجتهدون فى التعليم المستمر فى مجال التخسيس والسمنة.