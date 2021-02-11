بحث جديد... فنجان واحد من القهوة يوميا يحمي قلبك من الأمراض

وجد تحليل أجرته جمعية القلب الأمريكية لثلاث دراسات رئيسية أن شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة السوداء يوميًا يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب على المدى الطويل.

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"أمراض القلب - والظروف التي تؤدي إليها، يمكن أن تحدث في أي عمر" ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومقرها أتلانتا "ارتفاع معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 64 عامًا) يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر من الحياة."

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن ما يقرب من نصف الأمريكيين لديهم واحد على الأقل من عوامل الخطر الثلاثة الرئيسية لأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والتدخين.

قامت جمعية القلب الأمريكية بالتحقيق في مجال النظام الغذائي في دراسة فرامنغهام للقلب ودراسة القلب والأوعية الدموية ودراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات لتحديد نمط الحياة والعوامل السلوكية المحتملة المرتبطة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

تتضمن الدراسات الثلاث معلومات غذائية عن أكثر من 21000 شخص.

عند مقارنتها بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة ، وجدت جمعية القلب الأمريكية أن كل كوب من القهوة السوداء التي تحتوي على الكافيين يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 5-12٪ بمرور الوقت.

لم يتغير خطر قصور القلب بالنسبة لأولئك الذين لم يشربوا القهوة أو شربوا فنجانًا واحدًا فقط. ووجد التحليل أيضًا وجود صلة بين منزوعة الكافيين وزيادة خطر الإصابة بفشل القلب.

اعلم أن الكريمة أو السكر أو النكهات أو الإضافات الأخرى التي تضيف سعرات حرارية وسكر ودهون من المرجح أن تلغي أي فوائد للقلب من القهوة السوداء التي تحتوي على الكافيين.