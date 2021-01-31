دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

القهوة من اشهر المشروبات التى تساعد على اليقظة وزيادة التركيز ولمعرفة المزيد حول هذه الفكرة قام الباحثون في ألمانيا بإجراء دراسة علمية جديدة على 26 مشاركًا وافقوا على تقييد النوم لمدة خمس ليالٍ.





وسمح للمشاركين بالحصول على خمس ساعات فقط من النوم ، وتم الاختبار النهاري لليقظة وأوقات رد الفعل والذاكرة والدقة في المهام، تناول نصف المجموعة فنجانًا من القهوة على الإفطار وآخر بعد الغداء ، بينما تناول النصف الآخر قهوة منزوعة الكافيين.





ونشرت ال دراسة في مجلة Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry و أظهر أولئك الذين تناولوا المشروبات المحتوية على الكافيين أداءً أفضل بشكل ملحوظ في الاختبارات النهارية ، خاصة من حيث الاهتمام المستمر ، مقارنةً بأولئك الذين شربوا منزوعة الكافيين.





والغريب فى الأمر أبلغت كلتا المجموعتين عن الشعور بالنعاس أثناء النهار ، مما يعني أنه حتى القهوة لا يمكن أن توفر دفعة من الطاقة البدنية وأنها لاتعوض الانسان عن فوائد النوم.





يقول دبليو كريس وينتر ، رئيس قسم الأعصاب وطب النوم في شارلوتسفيل ومؤلف كتاب " حل النوم "، على الرغم من أن القهوة يمكن أن تمنحك دفعة ذهنية مؤقتة ، إلا أنه من المهم أن تدرك أنها ليست بديلًا طويل الأمد للنوم الجيد ، كما يقول: "لسوء الحظ ، لا يستغرق اضطراب النوم وقتًا طويلًا حتى يبدأ في التسبب في مشاكل صحية ، بما في ذلك انخفاض وظائف الجهاز المناعي ، والنعاس أثناء النهار ، وحتى زيادة الوزن". وهذا يشمل النوم القليل جدا ، وحتى النوم لفترات طويلة.





على سبيل المثال ، وجدت دراسة في مجلة Sleep أن فترات النوم القصيرة والطويلة تتنبأ بزيادة خطر ليس فقط زيادة الوزن ، ولكن أيضًا زيادة الدهون لدى البالغين الأصحاء.





حتى في الدراسة الحديثة ، لم تدم آثار القهوة المحتوية على الكافيين. على الرغم من الشعور بالانتعاش من المشروبات لمدة ثلاثة أو أربعة أيام خلال أسبوع من النوم المحدود ، بدأ المشاركون في التدهور بحلول اليوم الخامس. في تلك المرحلة ، لم يكن هناك اختلاف في الانتباه أو الوظيفة الإدراكية مقارنة بأولئك الذين تناولوا القهوة منزوعة الكافيين.





ووفقا لما جاء فى موقع "eatthis,notthat" فإن هذا يعني أنه إذا كنت قد قضيت ليلة أو ليلتين من النوم السيئ وتحتاج إلى حشد بعض القوة الذهنية للعمل أو المدرسة ، يمكن أن تساعدك القهوة ولكن بالإضافة إلى هذا الإصلاح المؤقت ، يقترح وينتر بذل المزيد من الجهد في تطوير عادات نوم قوية مثل الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الأوقات كل يوم ، وعدم تناول الكافيين في المساء ، وتقليل وقت الشاشات قبل النوم.





يقول وينتر: "كلما ركزت على الحصول على نوم جيد ، كلما أصبحت أكثر صحة بشكل عام". "بالإضافة إلى ذلك ، يميل النوم القوي إلى التوافق مع عادات رائعة أخرى مثل ممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على الهواء النقي ، وتناول الأطعمة الصحية."



