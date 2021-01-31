ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

الأحد 31/يناير/2021 - 04:30 م
دراسة: القهوة لاتقضي
دراسة: القهوة لاتقضي على الشعور بالنعاس
Advertisements
اسماء محمد
 القهوة من اشهر المشروبات التى تساعد على اليقظة وزيادة التركيز ولمعرفة المزيد حول هذه الفكرة قام الباحثون في ألمانيا بإجراء دراسة علمية جديدة على 26 مشاركًا وافقوا على تقييد النوم لمدة خمس ليالٍ.

وسمح للمشاركين بالحصول على خمس ساعات فقط من النوم ، وتم الاختبار النهاري لليقظة وأوقات رد الفعل والذاكرة والدقة في المهام، تناول نصف المجموعة فنجانًا من القهوة على الإفطار وآخر بعد الغداء ، بينما تناول النصف الآخر قهوة منزوعة الكافيين.

ونشرت الدراسة في مجلة Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry وأظهر أولئك الذين تناولوا المشروبات المحتوية على الكافيين أداءً أفضل بشكل ملحوظ في الاختبارات النهارية ، خاصة من حيث الاهتمام المستمر ، مقارنةً بأولئك الذين شربوا منزوعة الكافيين.

 والغريب فى الأمر أبلغت كلتا المجموعتين عن الشعور بالنعاس أثناء النهار ، مما يعني أنه حتى القهوة لا يمكن أن توفر دفعة من الطاقة البدنية وأنها لاتعوض الانسان عن فوائد النوم.

 يقول دبليو كريس وينتر ، رئيس قسم الأعصاب وطب النوم في شارلوتسفيل ومؤلف كتاب " حل النوم "، على الرغم من أن القهوة يمكن أن تمنحك دفعة ذهنية مؤقتة ، إلا أنه من المهم أن تدرك أنها ليست بديلًا طويل الأمد للنوم الجيد ، كما يقول: "لسوء الحظ ، لا يستغرق اضطراب النوم وقتًا طويلًا حتى يبدأ في التسبب في مشاكل صحية ، بما في ذلك انخفاض وظائف الجهاز المناعي ، والنعاس أثناء النهار ، وحتى زيادة الوزن". وهذا يشمل النوم القليل جدا ، وحتى النوم لفترات طويلة.

على سبيل المثال ، وجدت دراسة في مجلة Sleep أن فترات النوم القصيرة والطويلة تتنبأ بزيادة خطر ليس فقط زيادة الوزن ، ولكن أيضًا زيادة الدهون لدى البالغين الأصحاء.

حتى في الدراسة الحديثة ، لم تدم آثار القهوة المحتوية على الكافيين. على الرغم من الشعور بالانتعاش من المشروبات لمدة ثلاثة أو أربعة أيام خلال أسبوع من النوم المحدود ، بدأ المشاركون في التدهور بحلول اليوم الخامس. في تلك المرحلة ، لم يكن هناك اختلاف في الانتباه أو الوظيفة الإدراكية مقارنة بأولئك الذين تناولوا القهوة منزوعة الكافيين.

ووفقا لما جاء فى موقع "eatthis,notthat" فإن هذا يعني أنه إذا كنت قد قضيت ليلة أو ليلتين من النوم السيئ وتحتاج إلى حشد بعض القوة الذهنية للعمل أو المدرسة ، يمكن أن تساعدك القهوة ولكن بالإضافة إلى هذا الإصلاح المؤقت ، يقترح وينتر بذل المزيد من الجهد في تطوير عادات نوم قوية مثل الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الأوقات كل يوم ، وعدم تناول الكافيين في المساء ، وتقليل وقت الشاشات قبل النوم.

يقول وينتر: "كلما ركزت على الحصول على نوم جيد ، كلما أصبحت أكثر صحة بشكل عام". "بالإضافة إلى ذلك ، يميل النوم القوي إلى التوافق مع عادات رائعة أخرى مثل ممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على الهواء النقي ، وتناول الأطعمة الصحية."

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

4 حيل مجربة.. اكبح شهيتك وانقص وزنك

لماذا تعتبر القهوة منبهًا للبعض وليس للآخرين؟.. دراسة تكشف السر

هل يقلل الشاي والقهوة من خطر الوفاة.. اعرف الحقيقة

علاج الخمول والكسل أثناء النهار

مشكلة الشتاء .. حلول للنعاس أثناء ساعات النهار

أطعمة تمنحك الشعور بالنعاس بمجرد تناولها

ترشيحاتنا

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مراسم تسليم كأس العالم لليد باستاد القاهرة

أمير قطر يبعث برقية عزاء إلى خادم الحرمين

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

هل وصل فيروس نيباه إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

دراسة جديدة: أوميجا 3 تحمي من الموت بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

أسباب انتفاخ البطن بعد عملية شفط الدهون.. تعرف عليها

سيارة نادرة تشارك في بطولة «السبع بنات»