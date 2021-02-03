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منوعات

تناول القهوة يوميا له تأثير مذهل على الرجال

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بالنسبة للعديد من الأشخاص لا يبدأ اليوم لديهم إلا بعد الحصول على أول رشفة من كوب القهوة الخاصة بهم، ورغم الكثير من اللغط حول تلك العادة، فإن الدراسات الحديثة تثبت أن لها فوائد ساحرة على الصحة. 

كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يشربون القهوة قد يقللون دون علمهم من خطر الإصابة بفقدان السمع، ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون قهوة واحدة على الأقل يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المائة لفقدان السمع. 

يقترح الفريق أن القهوة قد يكون لها آثار مفيدة على السمع بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لم يتم العثور على صلة بين القهوة ووظيفة السمع بين النساء، والتي قال الفريق إنها قد تكون بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء. 

وأوضح الفريق  إن المستويات العالية من هرمون الاستروجين المنتشر في الجسم ، والذي تمتلكه النساء أكثر ، يحمي من فقدان السمع المرتبط بالعمر، لذا فإن تأثير النظام الغذائي على السمع سيكون "أقل أهمية".

يبدو أن الفائدة هي نفسها بغض النظر عما إذا كانت القهوة المستهلكة تحتوي على كافيين أو منزوعة الكافيين ، مصفاة أو غير مصفاة، وفقًا لدراسة أجريت على ما يقرب من 37000 شخص في المملكة المتحدة.

قال الباحثون: "قد يكون لاستهلاك القهوة تأثير مفيد على وظيفة السمع بسبب الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لبعض مركباتها'".

ويقول الباحثون إن الأضرار التي لحقت بـ "الميتوكوندريا" مولدات الطاقة في خلايانا يمكن أن تسهم في الأمراض التنكسية ، مثل فقدان السمع. مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي على الميتوكوندريا.

وتوصل  الباحثون من خلال الدراسة التي قاوا  بإجرائها إلى  أن الرجال الذين يشربون ما بين كوب وأربعة أكواب ونصف من القهوة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بفقدان السمع.
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