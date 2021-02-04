ابتعد عنها فورا .. تحذيرات عن تناول القهوة على الفطور

وجبة الافطار من أهم الوجبات طوال اليوم، حيث أن جسم الإنسان الذي أفاق من نومه بحاجة إلى أغذية غنية بفيتامينات ومعادن أي مغذيات دقيقة، لذا يحذر الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية أنه في حال كان فطورنا من مواد تحتوي على سكر والخمائر مثل الخبز الأبيض وماشابه، يضطر وقتها جسمنا إلى هضم كل هذه الاطعمة الثقيلة وإخراج المواد الضارة بدلا من أن يجدد موارده.





كما حذر الدكتور محمد حلمي من القهوة على معدة فارغة، حيث أن تناول هذا المشروب بهذه الطريقه له العديد من الأضرار الصحية، حيث أن مدمني هذه العادة في كثير من الأحيان يشكون من ضغط الدم المرتفع والتهابات المعدة على المدى البعيد.









كما أن القهوة تؤثر على الجسم سلبا، لأنها تعمل كمنشط خلال فترة قصيرة جدا، بالإضافة إلى أنها تتسبب في انهيار طاقة الجسم باقي النهار وتجعل الإنسان يشعر بالنعاس دونها، ويضطر وقتها هؤلاء الأشخاص لتناول المزيد منها لدرجة الافراط.





هذا ويؤكد الدكتور محمد حلمي أن الأكثر ضررا في القهوة حسب قوله، هو أنها تقلل الشعور بالجوع في أول النهار، الأمر الذي يؤدي إلى شراهة هذا الشعور بالمساء وبالتالي تناول المزيد من الأطعمة والسعرات الحرارية في أوقات متأخرة، ومن ثم حدوث مشاكل الوزن الزائد.



