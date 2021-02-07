استشاري أمراض السكر: كورونا سبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالسكر.. لهذا السبب

قالت الدكتورة ايناس شلتوت، استاذ أمراض السكر بالقصر العيني، إن مرض السكر ينشأ من عدة عوامل، منها الخلل المناعي الذي يسبب نقص في افراز الإنسولين، وهذا النوع يحدث لجميع الأعمار، منذ الولادة.





وأضافت الدكتورة ايناس شلتوت، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن النوع الأخر من السكر ، راجع لعامل وراثي ، أو إصابة الأم بسكر الحمل ،أو متغيرات بيئية ، والأطعمة السريعة.





وأشارت إلى أن قلة ممارسة الرياضة سبب في الاصابة بمرض السكر، موضحة أن مرض السكر الناتج عن خلل هرموني لا يمكن شفائه، لأنه يتسبب في دمار البنكرياس .





ولفتت إلى أن السكر الناتج عن السمنة يمكن الشفاء منه ، من خلال العلاجات والرياضة وتغيير نظام الحياة .