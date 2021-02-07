ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري أمراض السكر: كورونا سبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالسكر.. لهذا السبب

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:23 م
مرض السكر
مرض السكر
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة ايناس شلتوت، استاذ أمراض السكر بالقصر العيني، إن مرض السكر ينشأ من عدة عوامل، منها الخلل المناعي الذي يسبب نقص في افراز الإنسولين، وهذا النوع يحدث لجميع الأعمار، منذ الولادة.

وأضافت الدكتورة ايناس شلتوت، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن النوع الأخر من السكر ، راجع لعامل وراثي ، أو إصابة الأم بسكر الحمل ،أو متغيرات بيئية ، والأطعمة السريعة.

وأشارت إلى أن قلة ممارسة الرياضة سبب في الاصابة بمرض السكر، موضحة أن مرض السكر الناتج عن خلل هرموني لا يمكن شفائه، لأنه يتسبب في دمار البنكرياس .

ولفتت إلى أن السكر الناتج عن السمنة يمكن الشفاء منه ، من خلال العلاجات والرياضة وتغيير نظام الحياة .
ونوهت إلى أن أزمة كورونا تسبب في عدم الحركة والبقاء في المنزل فترات طويلة ، مما تسبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالسكر .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

هل يساعد الزنجبيل في منع وإدارة أعراض مرض السكري؟

علامات تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم

6 حيل من مطبخك لمحاربة ارتفاع السكر فى الدم

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أنا تربية حواري.. سلوى محمد علي: تشجيع والدي سبب دخولي مجال الفن ..شاهد

بعد إصابته بكسر سابق في القدم .. فحوص جديدة تكشف وضع بايدن الصحي

مؤامرة أم مصادفة.. إعلامية: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت بشأن فيروس كورونا

"تبقي عبيطة".. عصام شلتوت يوجه رسالة صادمة للفتيات عن الأزواج

القطبان إيد واحدة.. الزمالك: سنشجع الأهلي فى مباراته التاريخية أمام بايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان