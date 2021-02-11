اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

ظهرت طفرات جديدة لـ فيروس كورونا جعلته أخطر في الإصابة، ومع تطوره أصبح هناك أعراض جديدة ظهرت على الأشخاص.





لذلك أوضحت دراسة جديدة الأعراض التي إذا ظهرت على الأشخاص، فإنها تحتاج إلى العناية الطبية في المستشفى.





يمكن أن تنتقل أعراض فيروس كورونا من الحالات الصحية الخفيفة إلى الشديدة، في حين أن الأعراض الرئيسية يمكن أن تؤكد ما إذا كنت مصابًا بالعدوى أم لا أو إذا كان يجب عليك إجراء اختبار لنفسك، فإن علامات الطوارئ يمكن أن تخبرك ما إذا كان يجب عليك طلب المساعدة الطبية أم لا.

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فإليك بعض العلامات الطارئة لـ COVID التي تتطلب عناية طبية فورية.

- ألم صدر

- عدم القدرة على البقاء مستيقظا

- صعوبة في التنفس

- ارتباك جديد

- ازرقاق الشفاه أو الوجه.



