ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف أنواع غسول الفم التي تقضي على فيروس كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:01 م
غسول الفم للقضاء
غسول الفم للقضاء على كورونا
Advertisements
نهى هجرس
في الأشهر الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد، ترددت الكثير من المعلومات الخاطئة حول ما يمكن أن يمنع ظهور Covid-19 أو الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالفيروس، وكان أحد هذه الادعاءات أنه يمكن لغسول الفم أن يقتل فيروس كورونا.

ووفقًا لما نشر في مجلة Function، "قيل أنه نظرًا لأن غسول الفم يمكن أن يعطل أو يتلف الطبقة الخارجية من الفيروسات التي لها غشاء دهني، فإنه قد يكون لها تأثير مماثل على SARS-CoV- 2، وربما يساعد في تقليل انتقال العدوى، ومع ذلك ، تم تجاهل هذا الادعاء من قبل العديد من خبراء الصحة والعلماء في ذلك الوقت.

وفي دراسة حديثة، استكشف الباحثون من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة تأثير غسولات الفم الشائعة على SARS-CoV-2 في البيئات المختبرية، وزعم الباحثون أن غسول الفم ، وهو ثلاثة أنواع شائعة من غسول الفم ، يمكن أن يقتل الفيروس التاجي في أقل من 30 ثانية.

والمنتجات التي تحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC) وغسول الفم الذي يحتوي على إيثيل لوريل أرجينيت (LAE) يمكنه القضاء على الفيروس تمامًا بعد علاج لمدة 30 ثانية. 

وغسولات الفم التي تحتوي على البوفيدون المعالج باليود لها تأثير معتدل على الفيروس، وغسول فم آخر يحتوي على مزيج من الإيثانول والزيوت الأساسية له تأثير معتدل على الفيروس، ولكن غسولات الفم التي تحتوي على الإيثانول وحده أو الكلورهيكسيدين لم يكن لها تأثير على الفيروس.

لكن استخدام غسول الفم لن يحميك من الإصابة بالفيروس، ولذلك يجب اتباع اجراءات السلامة وارتداء الكمامة بشكل دائم.

المصدر boldsky
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟

أدلة جديدة .. دراسة توضح تأثير فيروس كورونا على الدماغ

علاج التهاب اللثة في الحال

علاج تعرى جذور الأسنان وآلامها المزعجة فى أسرع وقت

دراسة: مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية تقتل فيروس كورونا

تحارب الربو والسرطان.. عشبة مهملة تعرفى عليها

ترشيحاتنا

اتهام أسترازينيكا بالمتاجرة بالبشر.. مراسل صدى البلد فى بروكسل يفجر مفاجأة

ركزوا واستعدوا للامتحانات.. الحكومة: الطلاب سيذهبون للمدارس في التيرم الثاني |فيديو

الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. فيديو

8 موافقات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم.. تعرف عليها

احترفوا السرقة بالإكراه.. إحالة عصابة مسلحة إلى النيابة العامة اللبنانية

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة من 5 سيارات هاتشباك مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه | صور

دراسة تكشف أنواع غسول الفم التي تقضي على فيروس كورونا

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر