دراسة تكشف أنواع غسول الفم التي تقضي على فيروس كورونا

في الأشهر الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد، ترددت الكثير من المعلومات الخاطئة حول ما يمكن أن يمنع ظهور Covid-19 أو الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالفيروس، وكان أحد هذه الادعاءات أنه يمكن لغسول الفم أن يقتل فيروس كورونا.
ووفقًا لما نشر في مجلة Function، "قيل أنه نظرًا لأن غسول الفم يمكن أن يعطل أو يتلف الطبقة الخارجية من الفيروسات التي لها غشاء دهني، فإنه قد يكون لها تأثير مماثل على SARS-CoV- 2، وربما يساعد في تقليل انتقال العدوى، ومع ذلك ، تم تجاهل هذا الادعاء من قبل العديد من خبراء الصحة والعلماء في ذلك الوقت.
وفي دراسة حديثة، استكشف الباحثون من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة تأثير غسولات الفم الشائعة على SARS-CoV-2 في البيئات المختبرية، وزعم الباحثون أن غسول الفم ، وهو ثلاثة أنواع شائعة من غسول الفم ، يمكن أن يقتل الفيروس التاجي في أقل من 30 ثانية.
والمنتجات التي تحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC) وغسول الفم الذي يحتوي على إيثيل لوريل أرجينيت (LAE) يمكنه القضاء على الفيروس تمامًا بعد علاج لمدة 30 ثانية.
وغسولات الفم التي تحتوي على البوفيدون المعالج باليود لها تأثير معتدل على الفيروس، وغسول فم آخر يحتوي على مزيج من الإيثانول والزيوت الأساسية له تأثير معتدل على الفيروس، ولكن غسولات الفم التي تحتوي على الإيثانول وحده أو الكلورهيكسيدين لم يكن لها تأثير على الفيروس.
لكن استخدام غسول الفم لن يحميك من الإصابة بالفيروس، ولذلك يجب اتباع اجراءات السلامة وارتداء الكمامة بشكل دائم.
المصدر boldsky