دراسة تكشف أنواع غسول الفم التي تقضي على فيروس كورونا

والمنتجات التي تحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC) وغسول الفم الذي يحتوي على إيثيل لوريل أرجينيت (LAE) يمكنه القضاء على الفيروس تمامًا بعد علاج لمدة 30 ثانية.





غسولات الفم التي تحتوي على الإيثانول وحده أو الكلورهيكسيدين لم يكن لها تأثير على الفيروس. وغسولات الفم التي تحتوي على البوفيدون المعالج باليود لها تأثير معتدل على الفيروس، وغسول فم آخر يحتوي على مزيج من الإيثانول والزيوت الأساسية له تأثير معتدل على الفيروس، ولكن





لكن استخدام غسول الفم لن يحميك من الإصابة بالفيروس، ولذلك يجب اتباع اجراءات السلامة وارتداء الكمامة بشكل دائم.





المصدر boldsky